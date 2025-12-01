Алкогольная карта Европы: кто в Европейском союзе пьет больше всего?

За последнее десятилетие в большинстве стран наблюдается снижение потребления алкоголя. С 2013 по 2023 год наибольшее снижение зарегистрировано в Бельгии и Литве — на 2,5 литра и более. С другой стороны, наибольший рост отмечен в Португалии, Испании и Румынии, где годовое потребление алкоголя на душу населения за тот же период увеличилось на два литра и более.