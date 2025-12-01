Алкогольная карта Европы: кто в Европейском союзе пьет больше всего?
С 2013 по 2023 год в большинстве стран Европейского союза (ЕС) потребление алкоголя снизилось, однако Португалия, Испания и Румыния изменили эту тенденцию: потребление на одного жителя выросло на два литра и более.
Согласно отчету организации Health at a Glance 2025, в 2023 году среднегодовое потребление алкоголя на душу населения в странах ОЭСР составило 8,5 литра чистого спирта. В шести странах ЕС потребление было ниже среднего уровня, и самый низкий показатель зарегистрирован в Греции — 6,6 литра на одного жителя. В свою очередь, в Румынии, Португалии и Латвии потребление было самым высоким — свыше 11,5 литра в год.
За последнее десятилетие в большинстве стран наблюдается снижение потребления алкоголя. С 2013 по 2023 год наибольшее снижение зарегистрировано в Бельгии и Литве — на 2,5 литра и более. С другой стороны, наибольший рост отмечен в Португалии, Испании и Румынии, где годовое потребление алкоголя на душу населения за тот же период увеличилось на два литра и более.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейский союз является субрегионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, а рак — главная причина смерти. Употребление алкоголя связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, включая рак ротовой полости, глотки, печени, толстой кишки и молочной железы, сообщает Euronews.
В 2023 году в среднем в 27 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 27 % людей старше 15 лет хотя бы раз в месяц употребляли большое количество алкоголя в течение последнего года.
Самые высокие показатели зарегистрированы в Греции, Ирландии и Швеции, где более 40 % людей употребляют алкоголь каждый месяц, а самые низкие (менее 15 %) — в Венгрии, Словении и Хорватии.
Начинают ли люди пить раньше?
В странах ОЭСР доля 11-летних детей, употребляющих алкоголь, с 2018 по 2022 год немного выросла — в среднем с 4 % до 5 %. В среднем 5 % одиннадцатилетних и 15 % тринадцатилетних подростков сообщили, что употребляли алкоголь в течение последнего месяца. В странах ЕС самые высокие показатели (10 % и более) среди одиннадцатилетних наблюдались в Чехии, Франции, Венгрии, Болгарии и Румынии.
По данным ОЭСР, раннее начало употребления алкоголя и частое опьянение связаны с ухудшением психического здоровья — например, с тревожностью, снижением когнитивных функций и более высоким потреблением алкоголя во взрослом возрасте.
Количество пятнадцатилетних подростков, которые часто бывали пьяны, превышает 35 % в Дании, Венгрии и Болгарии, тогда как в Португалии этот показатель ниже 10 %.
Средний уровень распространенности алкогольного опьянения среди подростков в странах ОЭСР снижается.
Среди мальчиков эта тенденция стабилизировалась: в 2019 и 2022 годах показатель составлял 22 %, в то время как среди девочек он изменился в противоположную сторону — вырос с 19 % в 2018 году до 22 % в 2022 году.
Тем не менее в 25 странах ЕС доля мальчиков, которые сообщили, что хотя бы один раз в жизни сильно напивались, была выше, чем доля девочек.
Чтобы решить проблему употребления алкоголя несовершеннолетними, многие страны ввели нормативы и стратегии профилактики, направленные на ограничение доступности алкоголя и его маркетинга.