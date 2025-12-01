Бывшую жену Джорджа Клуни не узнать: 66-летняя Талия Балсам вышла в свет с мужем

Спустя несколько лет он и Талия снова сблизились, и события начали развиваться стремительно. В 1989 году он сделал ей предложение, а уже в декабре они улетели в Лас-Вегас и поженились. Сначала в браке все складывалось хорошо. Однако уже через три года отношения начали ухудшаться. «Это было очень тяжелое время, — рассказывал Джордж. — И посреди всего этого у меня открылся кровоточащий язвенный процесс, я был серьезно болен».