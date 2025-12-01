Бывшую жену Джорджа Клуни не узнать: 66-летняя Талия Балсам вышла в свет с мужем
Первая жена Джорджа Клуни, 66-летняя актриса и режиссер Талия Балсам, неожиданно вышла в свет. На премьере фильма «Нюрнберг» в нью-йоркском Музее современного искусства она появилась под руку с мужем, звездой «Безумцев» Джоном Слэттери, и многие едва узнали в элегантной брюнетке ту самую молодую звезду из конца 80-х, с которой Клуни когда-то сбежал жениться в Лас-Вегас.
Талия и Джон выглядела расслабленной и нежной по отношению друг к другу, позируя фотографам. Этот выход стал редким совместным появлением для пары, которая состоит в браке с 1998 года и обычно предпочитает держать личную жизнь подальше от внимания публики. У них один общий сын.
Поклонники, помнящие Талию по ее ранним ролям в 80-е и короткому браку с Джорджем Клуни с 1989 по 1993 год, были удивлены ее изменившейся внешностью.
Джордж Клуни и Талия познакомились в 1984 году, когда оба участвовали в постановке в местном театре, и быстро влюбились друг в друга. Однако их отношения продлились недолго - Талия их прекратила, но затем они вновь воссоединились.
Между этими событиями Джордж встречался с актрисой Келли Престон (в будущем – женой Джона Траволты) с 1987 по 1989 год, и они даже завели вислобрюхого поросенка по кличке Макс (которого Джордж оставил себе после расставания).
Спустя несколько лет он и Талия снова сблизились, и события начали развиваться стремительно. В 1989 году он сделал ей предложение, а уже в декабре они улетели в Лас-Вегас и поженились. Сначала в браке все складывалось хорошо. Однако уже через три года отношения начали ухудшаться. «Это было очень тяжелое время, — рассказывал Джордж. — И посреди всего этого у меня открылся кровоточащий язвенный процесс, я был серьезно болен».
В 1992 году он подал на развод, который был официально оформлен в следующем году. «Я, вероятно — точнее, однозначно — был человеком, который в тот момент не должен был жениться, — признался он. — Мне кажется, я не дал Талии честного шанса. Я несу ответственность за неудачу этого брака».
Талия родом из актерской семьи: она дочь Мартина Балсама и Джойс Ван Паттен, а также племянница актера Дика Ван Паттена.
Она начала актерскую карьеру в конце 70-х, примерно в то же время, что и ее бывший муж, и получила первую заметную роль в 1977 году в ситкоме «Счастливые дни» (Happy Days). В последующие десятилетия Талия регулярно снималась в телесериалах и кино в характерных и второстепенных ролях.