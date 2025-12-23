Названа страна Европы, жители которой больше всех тратят деньги на рождественские подарки
Как сообщает Euronews, в 2025 году расходы на Рождество в ЕС выросли, поскольку инфляция подтолкнула цены вверх, а регуляторы ужесточают стандарты безопасности игрушек.
По данным информационной платформы Statista, в 2025 году объем розничных расходов в рождественский сезон в Германии составит около 85,24 млрд евро. В ЕС за ней следует Франция с 71,65 млрд евро и Италия с более чем 43 млрд евро.
Но в целом в Европе лидирует Великобритания (103,9 млрд евро), где, по прогнозам PwC, рост расходов в 2024 году составит 3,5%, несмотря на медленное начало праздничной торговли.
Однако в этом году подарки могут оказаться дороже, поскольку годовая инфляция в еврозоне в ноябре 2025 года, по данным Евростата, составит 2,2% по сравнению с 2,1% месяцем ранее.
"Ожидается, что праздничные расходы будут отражать осторожность покупателей, они будут чувствительны к ценам и предпочтут доступные подарки", - говорится в недавнем прогнозе Mastercard Economics Institute.
Ранее Otkrito.lv писал о том, какие рождественские подарки латвийцы считают самыми скучными и не хотят получать.