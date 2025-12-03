"Только не календарь!" Какие рождественские подарки латвийцы считают самыми скучными и не хотят получать
Приближается Рождество, и вопрос о том, что дарить близким, становится всё актуальнее. Подобрать подарки для близких - непростая задача, но ещё сложнее порадовать коллег, партнёров и других важных людей. Подарит ли радость символический подарок, такой как свечи, украшения или календарь на следующий год?
В поисках ответов на эти вопросы в рамках опроса, проведённого по заказу винодельни ABAVA, выяснилось, какие подарки жители Латвии не хотели бы получить на Рождество. Каждый третий (30%) считает, что традиционные праздничные угощения и согревающие напитки - лучший подарок, чем свечи, новогодние декоры или календарь.
Подарки стали неотъемлемой рождественской традицией - это возможность выразить внимание и благодарность людям, которые являются частью нашей повседневной жизни. Ежегодно такие подарки мы не только дарим, но и получаем, поэтому хорошо знаем, какие эмоции возникают, когда мы их открываем. 23% опрошенных не хотели бы получить в подарок календарь на следующий год и почти столько же - 22% - были бы разочарованы, получив традиционную праздничную символику: свечи, ёлочные игрушки, декорации и другие предметы, которые мы нередко выбираем тогда, когда… честно говоря, не знаем, что подарить.
Опрос показал, что жители Латвии отдают предпочтение практичным подаркам: 17% хотели бы получить какой-нибудь согревающий напиток, например, глинтвейн, а 12% - традиционное рождественское угощение.
"Традиционные рождественские угощения и глинтвейн - это подарок, наполненный теплом, уютом и настоящим праздничным настроением. В них соединяются знакомые вкусы, ароматы и эмоции, которые у большинства людей ассоциируются с Рождеством. Такой подарок не слишком личный, но при этом универсальный и нейтральный, отлично подходит коллегам, клиентам и друзьям. Его можно разделить с другими, создав настоящую праздничную атмосферу", - говорит основатель и владелец винодельни ABAVA Мартиньш Барканс.
В то же время 43% респондентов указали, что будут рады любому подарку, что подтверждает открытость людей и готовность к сюрпризам. Однако важно, чтобы подарок был продуманным и действительно радовал получателя, ведь именно забота и внимание придают ему настоящую ценность.
Опрос жителей по заказу винодельни был проведен в ноябре этого года исследовательским бюро Norstat, опросив более 1000 жителей по всей Латвии.