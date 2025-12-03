"Только не календарь!" Какие рождественские подарки латвийцы считают самыми скучными и не хотят получать

Подарки стали неотъемлемой рождественской традицией - это возможность выразить внимание и благодарность людям, которые являются частью нашей повседневной жизни. Ежегодно такие подарки мы не только дарим, но и получаем, поэтому хорошо знаем, какие эмоции возникают, когда мы их открываем. 23% опрошенных не хотели бы получить в подарок календарь на следующий год и почти столько же - 22% - были бы разочарованы, получив традиционную праздничную символику: свечи, ёлочные игрушки, декорации и другие предметы, которые мы нередко выбираем тогда, когда… честно говоря, не знаем, что подарить.