Дональд Трамп не раз обещал примирить Москву и Киев, но за 2025 год прорывов так и не произошло. Почему?

Тем временем для описания настроений в Украине больше всего подходило слово «растерянность». «Это немного похоже на то, когда играешь в компьютерную игру, долго продвигаешься по уровням и наконец понимаешь, как в ней ориентироваться. Но теперь все правила другие, и придется заново учиться им всем», — говорил The Guardian источник в Киеве. Впрочем, по некоторым вопросам у украинских экспертов и политиков была полная ясность: Трамп переложит на Европу основное бремя поддержки Киева, а также поставит крест на идее предоставления Украине приглашения в НАТО (это был один из пунктов «плана победы», который тогда продвигал президент Украины Владимир Зеленский). Эти прогнозы оправдались в полной мере.