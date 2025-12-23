Серый горох сдал позиции: что в Латвии теперь считают настоящим вкусом праздника
Похоже, король рождественского стола в Латвии сменился: вместо серого гороха в топе оказались рассол и пипаркукас. Опрос Lidl показывает, что без этих двух вещей праздник для многих просто не считается, а мясные блюда лишь догоняют лидеров.
Почти половина опрошенных (48%) признает, что для них праздник без рассола просто немыслим, и пипаркукас почти так же незаменимы (41%). Чаще всего именно молодое поколение (18-29 лет) предпочитает на столе рассол (56%) и пипаркукас (44%). Также этот салат в большей степени популярен среди русскоязычных (66%), чем среди латышей (40%).
Тем временем жители соседней Литвы не могут представить празднование Рождества без традиционного кучюкай - маленького сладковатого печенья (73%) и блюд из сельди (65%). В отличие от Латвии, рассол и другие салаты на праздничном столе литовцев будут встречаться реже (менее 20%).
Почетное третье место в Латвии занимают мясные блюда - отбивные, котлеты и другие (38%), а далее следуют пирожки (28%). Серый горох с салом, хотя и является рождественской классикой, в этом году занимает лишь пятое место (23%). Реже всего его подают на стол в Латгале (8%), чаще всего - в Земгале (31%). Тушеная капуста, карп и другая рыба будут встречаться на столах еще реже (19% и 10% соответственно).
Тем временем в Литве, напротив, праздничный стол украсят различные виды запеченной рыбы - ими планируют полакомиться 40% жителей соседней страны. Еще один популярный традиционный праздничный продукт - маковое молоко, которое приготовят 29% литовцев.
Как сообщалось ранее, самые богатые праздничные столы в этом году будут в Литве, поскольку 10% жителей страны планируют потратить на угощение более 200 евро, тогда как в Латвии такую сумму запланировали 5%, а в Эстонии - 6% жителей, свидетельствуют данные опроса.
Почти треть, или 32% жителей Латвии запланировали на праздничный стол от 51 до 100 евро, и такую же сумму потратят 29% жителей Эстонии и 22% жителей Литвы. В свою очередь 101-150 евро на праздничный стол в Латвии готовы выделить 16% жителей, в Эстонии - 17%, а в Литве - 22%.
Опросы в ноябре 2025 года по заказу Lidl Latvija, Lidl Lietuva и Lidl Eesti провело исследовательское агентство Norstat. В каждом опросе приняли участие более 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.