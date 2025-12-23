Серый горох сдал позиции: что в Латвии теперь считают настоящим вкусом праздника

Почетное третье место в Латвии занимают мясные блюда - отбивные, котлеты и другие (38%), а далее следуют пирожки (28%). Серый горох с салом, хотя и является рождественской классикой, в этом году занимает лишь пятое место (23%). Реже всего его подают на стол в Латгале (8%), чаще всего - в Земгале (31%). Тушеная капуста, карп и другая рыба будут встречаться на столах еще реже (19% и 10% соответственно).