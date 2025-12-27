Сапожники без сапог: инициатива о госфинансировании Manabalss.lv собрала менее 2500 голосов
На платформе Manabalss.lv собрано лишь менее 2500 подписей за инициативу о ее обеспечении за счет постоянного государственного финансирования. Команда проекта предупреждает, что без стабильной поддержки под угрозой окажется важный инструмент цифровой демократии.
На портале инициатив Manabalss.lv на данный момент собрано менее 2500 голосов за дальнейшее существование платформы при условии обеспечения Сеймом ее постоянного финансирования. Инициатива была подана 10 декабря командой Manabalss.lv, которая подчеркивает, что их существование находится под угрозой, поскольку платформа опирается на пожертвования, поток которых в последние годы существенно сократился. В случае прекращения ее работы будет утрачен важный инструмент демократии, который уже почти 15 лет помогает жителям влиять на законы и решения, подчеркивают представители платформы.
Manabalss.lv напоминает, что осенью этого года значение платформы было особенно наглядно подтверждено, когда был актуализирован вопрос о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции. В течение нескольких дней около 100 000 человек своими подписями в нескольких инициативах выразили свою позицию — и это имело реальные последствия. «Это доказывает, что Manabalss.lv является быстрым, безопасным и надежным механизмом, позволяющим обществу напрямую влиять на политическую повестку», — говорится в инициативе.
С 2011 года, когда организация была основана, более 140 инициатив дошли до Сейма, и 83 из них стали законами. Платформа также способствовала первым конституционным изменениям в Латвии, продвигаемым цифровой демократией, — открытым выборам Президента государства — и добилась успехов и на муниципальном уровне, реализовав 26 инициатив.
Команда Manabalss.lv в инициативе просит Сейм разработать постоянный механизм финансирования инфраструктуры цифровой демократии, которой является Manabalss.lv. Авторы инициативы считают, что финансирование следует предусмотреть как государственный заказ на обеспечение общественно значимой функции. Аналогично тому, как общественные СМИ получают государственное финансирование, сохраняя при этом редакционную независимость, Manabalss.lv также необходимо постоянное финансирование, которое позволило бы гражданам участвовать в демократических процессах и добиваться реальных изменений в государстве, сохраняя независимость действий, подчеркивают представители платформы.
Ранее сообщалось, что депутаты Сейма 4 декабря, принимая решение о государственном бюджете на следующий год, поддержали предложение обеспечить финансирование деятельности Manabalss.lv в размере 150 000 евро.
Однако команда платформы Manabalss.lv призывала Сейм обеспечить постоянный механизм финансирования ее деятельности как государственного заказа на обеспечение общественно значимой функции. «Сегодня на латвийскую демократию совершаются атаки — нарративами, идеями, гибридными атаками, угрозами военного нападения», — заявил в обращении к СМИ руководитель организации Имантс Брейдакс.
По его мнению, если платформы Manabalss.lv больше не будет, это почувствуют все. «У граждан больше не будет возможности дарить свои идеи Латвии, и тогда у вас, у нас и у всех останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы — раз в четыре года», — отметил Брейдакс, обращая внимание на то, что политики, как правило, готовы слушать народ только за год до выборов, а не в повседневной жизни.
Проект Manabalss реализует фонд «Фонд общественного участия», в правлении которого работают Брейдакс, Сигне Валтиня и Валдис Порниекс.