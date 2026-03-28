Байба Браже ответила на громкий прогноз о вторжении России в Балтию до 2027 года
В последние дни широкий резонанс в социальных сетях вызвало интервью министра иностранных дел Латвии Байбы Браже польскому телевидению. В центре обсуждения оказался вопрос о возможном вторжении России в страны Балтии до 2027 года - прогноз, который, по словам польского журналиста, основан на информации, имеющейся у украинских разведслужб. Министр отреагировала на эти утверждения прямым и категоричным опровержением, призвав общество сохранять хладнокровие и опираться на проверенные факты.
Байба Браже подчеркивает, что ни латвийские гражданские и военные разведслужбы, ни общая оценка НАТО не подтверждают сценарий конвенционального вторжения России в Балтию в ближайшие годы. По словам министра, в нынешней ситуации у России попросту нет военных возможностей для начала боевых действий против стран — членов НАТО, учитывая совокупную оборонную мощь альянса и то, что значительная часть российских ресурсов сейчас задействована в войне против Украины, сообщают 360 Ziņas.
«У нас нет таких военных угроз, и это основано как на анализе наших собственных разведслужб, так и на общей оценке ситуации НАТО», — пояснила министр.
Она добавила, что распространение подобных опасений без надежных оснований лишь усиливает нестабильность в регионе.
Комментируя утверждение о том, что эта информация якобы поступила с украинской стороны, Браже указала на существенное логическое противоречие. Если какой-либо украинский представитель ставит под сомнение способность НАТО защитить своих членов, то тем самым он косвенно ставит под сомнение и стратегическую цель самой Украины — вступление в этот альянс. По мнению министра, печально слышать такие предположения со стороны партнеров, поскольку они ослабляют общую архитектуру западной безопасности и создают ненужный разрыв в общественном восприятии.
При этом, хотя прямое военное вторжение не прогнозируется, министр напомнила, что Латвия уже сейчас находится в состоянии войны в немилитарном измерении. Россия активно ведет кампании, цель которых — воздействовать на сознание жителей, сеять страх и подрывать доверие к оборонительным возможностям государства. Эта гибридная война идет непрерывно, и именно информационное пространство является той сферой, где жителям следует быть особенно бдительными. Браже призывает осознавать, что немилитарные угрозы реальны и требуют не меньшей готовности, чем традиционный оборонный сектор.
