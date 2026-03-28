Байба Браже ответила на громкий прогноз о вторжении России в Балтию до 2027 года

При этом, хотя прямое военное вторжение не прогнозируется, министр напомнила, что Латвия уже сейчас находится в состоянии войны в немилитарном измерении. Россия активно ведет кампании, цель которых — воздействовать на сознание жителей, сеять страх и подрывать доверие к оборонительным возможностям государства. Эта гибридная война идет непрерывно, и именно информационное пространство является той сферой, где жителям следует быть особенно бдительными. Браже призывает осознавать, что немилитарные угрозы реальны и требуют не меньшей готовности, чем традиционный оборонный сектор.