Министерство обороны подчеркивает, что Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении украинских контрударов по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь и финансовую поддержку, а также подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от полномасштабного вторжения России. Подобными заявлениями Россия демонстрирует свою слабость и пытается отвлечь внимание от того факта, что не способна защититься от успешных украинских ударов по российской инфраструктуре на побережье Балтийского моря.