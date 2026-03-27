Минобороны Латвии заявило о масштабной информационной атаке России против стран Балтии
Министерство обороны сообщает, что Россия в настоящее время осуществляет масштабную и скоординированную информационную операцию против Латвии, Литвы и Эстонии, утверждая, будто страны Балтии позволяют использовать свою территорию для украинских ударов по России.
Министерство обороны подчеркивает, что Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении украинских контрударов по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь и финансовую поддержку, а также подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от полномасштабного вторжения России. Подобными заявлениями Россия демонстрирует свою слабость и пытается отвлечь внимание от того факта, что не способна защититься от успешных украинских ударов по российской инфраструктуре на побережье Балтийского моря.
В Министерстве обороны пояснили, что цель российской информационной операции против стран Балтии — дискредитация НАТО, раскол общества, снижение доверия к государственным институтам и ослабление поддержки Украины. Для этого используются дезинформация и боты в социальных сетях, при этом в качестве целевой аудитории выбираются русскоязычные жители и молодежь.