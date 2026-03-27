Латвия, Литва и Эстония выступили с новым заявлением после взрывов дронов в Балтии

Ранее уже сообщалось, что на этой неделе во все три страны Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятнее всего, они были направлены по целям в России в рамках обороны Украины от российской агрессии, однако сбились с курса или были отклонены от него средствами радиоэлектронной борьбы. Официальные лица стран Балтии подчеркнули, что это последствия полномасштабной агрессивной войны России и необходимо учитывать, что подобные инциденты могут повториться.