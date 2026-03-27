Латвия, Литва и Эстония выступили с новым заявлением после взрывов дронов в Балтии
Латвия, Литва и Эстония после инцидентов с дронами в воздушном пространстве Балтии в последние дни актуализировали необходимость увеличить финансирование укрепления внешних границ НАТО и Европейского союза, говорится в совместном заявлении министров обороны трех стран, распространенном в пятницу.
Они отмечают, что недавние инциденты, спровоцированные развязанной Россией войной в Украине, подтверждают необходимость и дальше укреплять многоуровневую противовоздушную оборону. На этой неделе несколько иностранных беспилотников пересекли воздушное пространство НАТО в странах Балтии и затронули их территорию. Как подчеркивают министры, в результате этих инцидентов никто из мирных жителей не пострадал, а ущерб инфраструктуре оказался минимальным.
Министры обороны стран Балтии выразили признательность союзникам за профессионализм в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, одновременно подчеркнув, что существующих мер недостаточно. По их оценке, усилия альянса по укреплению противовоздушной обороны, включая меры противодействия дронам, необходимо ускорить, а присутствие авиации НАТО и систем ПВО в странах Балтии следует не только сохранить, но и усилить.
В заявлении подчеркивается, что союзникам необходимо срочно наращивать возможности по эффективному выявлению и перехвату дронов, чтобы предотвратить любые угрозы в воздухе, включая нарушения, связанные с беспилотниками.
Одновременно страны Балтии акцентируют необходимость в большем и долгосрочно закрепленном оборонном финансировании Европейского союза, особенно для укрепления восточной границы блока. Министры отмечают, что эти инциденты подтверждают значимость заявки стран Балтии на финансирование проектов по защите общих интересов Европы, включая такие инициативы, как Eastern Flank Watch, а также европейские проекты по развитию дронов и систем противодействия им.
Министры также указывают, что страны Балтии уже сейчас направляют на оборону не менее 5% валового внутреннего продукта, определяя в качестве приоритетов развитие средств противовоздушной обороны, дронов и антидроновых систем, а также акустических сенсоров.
Ранее уже сообщалось, что на этой неделе во все три страны Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятнее всего, они были направлены по целям в России в рамках обороны Украины от российской агрессии, однако сбились с курса или были отклонены от него средствами радиоэлектронной борьбы. Официальные лица стран Балтии подчеркнули, что это последствия полномасштабной агрессивной войны России и необходимо учитывать, что подобные инциденты могут повториться.