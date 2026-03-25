В Краславском крае разбился украинский дрон (март 2026)
Беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Латвии в ночь на среду, 25 марта, на основании анализа обнаруженных обломков был ...
После инцидента с дроном Латвия вызвала представителя посольства России в МИД
25 марта 2026 года в Министерство иностранных дел Латвии был вызван временный поверенный в делах посольства Российской Федерации, которому был выражен категорический протест и вручена нота в связи с произошедшим в ночь на 25 марта влетом беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии с территории России.
Представителю российского посольства было указано, что Россия, ведя агрессивную войну против Украины, создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе.
В ходе разговора также было выражено осуждение воздушного удара, нанесенного Россией 24 марта по гражданской инфраструктуре в нескольких регионах Украины, в том числе во Львовской области, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, а также была предпринята попытка уничтожить объекты всемирного культурного и исторического наследия ЮНЕСКО. Латвийская сторона отметила, что это является частью варварской атаки России не только на народ Украины, но и на ее глубокие исторические и культурные корни.
Было подчеркнуто, что агрессивная война России против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН. Латвия также вновь потребовала прекратить агрессию и вывести российские вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины.