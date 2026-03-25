После взрыва украинского дрона в Латгале Государственная полиция начала расследование
Государственная полиция начала уголовный процесс после падения украинского дрона в Латгале. Как сообщили в полиции, после получения от Национальных вооруженных сил информации о вторжении иностранного беспилотника в воздушное пространство Латвии на место немедленно выехали экипажи, а сейчас в рамках уголовного процесса проводятся неотложные следственные действия.
Как сообщалось, дрон залетел в воздушное пространство из России и в 2:39 взорвался недалеко от центра Свариньской волости Краславского края. Еще один дрон на короткое время залетел на территорию Латвии из Беларуси и направился в сторону России.
Президент Эдгар Ринкевич и НВС заявили, что взорвавшийся дрон был украинским беспилотником, который, по всей видимости, являлся частью скоординированной украинской операции против российских объектов.
Украина в ночь на среду атаковала дронами российские порты Усть-Луга и Выборг в Ленинградской области. Ранее украинские дроны ударили по порту Приморск на северо-западе России. Эти порты расположены на побережье Финского залива Балтийского моря.