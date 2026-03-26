Россия может разыграть карту "латгальского дрона": МВД предупреждает о возможных манипуляциях
Министр внутренних дел Рихард Козловскис предупредил, что Россия может использовать падение украинского дрона в Латгале для информационного давления, пытаясь посеять сомнения в безопасности Латвии и подорвать поддержку Украины.
По его словам, агрессор может интерпретировать этот инцидент таким образом, чтобы повлиять на общественное мнение, например, представить ситуацию так, будто действия Украины представляют угрозу для безопасности Латвии.
В то же время Рихард Козловскис выразил уверенность в том, что подавляющее большинство жителей Латвии понимают: залетевшие в Латгале дроны не были специально нацелены на конкретный объект в стране.
Говоря о возможностях Государственной пограничной охраны (ГПО) сбивать дроны, министр напомнил, что необходимо различать два типа: беспилотные аппараты, которые перевозят контрабанду, и военные беспилотники.
Начальник ГПО Гунтис Пуятс сообщил агентству LETA, что пограничники, получив прошлой ночью информацию о дроне, выехали на место происшествия, обеспечили охрану территории и оказали поддержку Государственной полиции в сборе доказательств. "Сотрудник пограничной службы заметил летательный аппарат, также была получена информация от Госполиции и вооруженных сил", - сказал Пуятс.
Отвечая на вопрос о возможностях пограничников сбивать или принудительно приземлять подозрительные дроны, Пуятс заявил, что ГПО в основном сосредоточена на выполнении правоохранительных функций и ее инструменты предназначены для воздействия на гражданские летательные аппараты, используемые для незаконной перевозки товаров. В свою очередь применение огнестрельного оружия возможно только в случае угрозы жизни и здоровью людей.
Как сообщалось, ночью дрон залетел в воздушное пространство Латвии из России и взорвался недалеко от центра Свариньской волости Краславского края. Еще один дрон на короткое время залетел на территорию Латвии из Беларуси и направился в сторону России.
Президент Эдгар Ринкевич заявил, что взорвавшийся дрон был украинским беспилотником, который, по всей видимости, являлся частью скоординированной украинской операции против российских объектов.
Украина в ночь на среду атаковала дронами российские порты Усть-Луга и Выборг в Ленинградской области. Ранее украинские дроны ударили по порту Приморск на северо-западе России. Эти порты расположены на побережье Финского залива Балтийского моря.
Падения дронов в последние дни произошли также в других странах Балтии.