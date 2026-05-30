В отличной форме, но нужно сбросить вес: что показали результаты медосмотра Дональда Трампа
Белый дом обнародовал результаты ежегодного медосмотра Дональда Трампа. 22 профильных врача признали когнитивное и физическое состояние 79-летнего президента США отличным. Впрочем, Трампу настоятельно рекомендовали похудеть: при росте 190,5 см его вес составляет 108 кг, поэтому медики прописали главе государства диету для снижения метаболических рисков.
Обследование прошло в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида под руководством капитана Шона Барбабеллы. Давайте разберем, о чем говорят цифры и факты в этом официальном документе.
Сердце на 14 лет моложе паспорта и идеальное давление
Пожалуй, самые интригующие данные обзора касаются сердечно-сосудистой системы. По результатам КТ-ангиографии у Трампа не обнаружено никаких признаков сужения сосудов или структурных изменений сердца. Более того, анализ ЭКГ с использованием искусственного интеллекта показал, что «сердечный возраст» президента примерно на 14 лет меньше его фактического возраста.
Жизненные показатели выглядят на удивление стабильно:
- Артериальное давление: 105/71 мм рт. ст. (абсолютная норма, исключающая гипертонию).
- Пульс в покое: 73 удара в минуту.
- Сатурация (кислород): 98%.
Тем не менее избыточный вес (108 кг при росте почти 191 сантиметр) остается главным пунктом в назначениях врачей. Трампу рекомендовано повысить физическую активность и пересмотреть рацион, чтобы закрепить успехи превентивной медицины.
Абсолютный максимум в когнитивном тесте
Особое внимание традиционно приковано к ментальному здоровью лидера государства. Согласно отчету, Трамп прошел Монреальский тест когнитивной оценки (MoCA), который используется для выявления ранних нарушений мышления, памяти и внимания. Результат президента США — 30 баллов из 30 возможных. Проведенные скрининги на депрессию и тревожность также подтвердили полную клиническую норму. Неврологический статус Трампа охарактеризован как отличный.
Следы покушения и «профессиональные травмы» от рукопожатий
В разделе физикального осмотра есть пара любопытных медицинских деталей, отражающих публичную жизнь политика:
- Рубцы на правом ухе: Врачи официально зафиксировали наличие рубцовой ткани на правом ухе «в соответствии с анамнезом ранения из огнестрельного оружия» (последствия покушения). При этом слух Трампа остался полностью сохранен.
- Синяки на руках: На тыльной стороне кистей обнаружены экхимозы (мелкие кровоподтеки). Врачи поспешили успокоить общественность: это доброкачественный эффект, вызванный частыми и жесткими рукопожатиями на фоне приема аспирина для профилактики сосудов.
Из других мелких недочетов отмечен легкий отек голеней, однако медики подчеркивают, что здесь есть положительная динамика по сравнению с прошлым годом.
Анализы как у космонавта: холестерин и сахар под контролем
Опубликованный лабораторный профиль демонстрирует, что показатели крови Трампа удерживаются в идеальных рамках благодаря превентивной терапии.
- Липидный профиль: Общий холестерин составляет всего 143 мг/дл (при норме до 200), а «плохой» холестерин (ЛПНП) опущен до безопасных 53 мг/дл. Это результат регулярного приема розувастатина и эзетимиба.
- Диабета нет: Глюкоза натощак — 83,2 мг/дл, а гликированный гемоглобин (HbA1c) — 5,3% (норма до 5,6%, что идеально для его возраста).
- Мужское здоровье: Онкомаркер простаты (PSA) находится на уровне 1,0 нг/мл (при критической отметке выше 4,0), что указывает на крайне низкие риски.
Также у президента зафиксирован хороший уровень витамина D (45 нг/мл) и здоровая работа щитовидной железы. Острота зрения, поля зрения и внутриглазное давление в норме. Состояние зубов оценено как очень хорошее.
Секрет тонуса: ноль алкоголя и жесткий график
В графе «социальный анамнез» подтвержден общеизвестный факт: Дональд Трамп на протяжении всей жизни полностью воздерживается от курения и алкоголя.
Врач Белого дома резюмирует, что именно плотный ежедневный график, постоянные перелеты, публичные выступления и высокая вовлеченность в рабочие процессы помогают удерживать организм президента в тонусе. На данный момент медицинский штаб подтверждает, что Трамп полностью дееспособен и готов к выполнению обязанностей главы государства и Верховного главнокомандующего.
"President Trump remains in excellent health." pic.twitter.com/2VRiDJvINO— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 30, 2026