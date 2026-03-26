Почему о грозе и ветре нас оповещают, а о чужих дронах - нет? Командующий НВС попытался объяснить
Латвийские военные признали, что не успели предупредить население об угрозе беспилотников, ведь времени на оценку траектории полета и подтверждение данных датчиков оказалось слишком мало.
Для оповещения местного населения об угрозе беспилотников не было достаточно времени, заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майор Каспар Пуданс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
По его словам, для предоставления точной информации людям, которые могут пострадать от возможной угрозы, требуется некоторое время, чтобы понять возможное направление и траекторию полета. В данном случае время для предупреждения было слишком коротким.
Пуданс признал, что некоторые индикаторы и датчики не давали нужной информации, которая позволила бы более оперативно оценить ситуацию. Он отметил, что к моменту оценки угрозы и проведения расчетов объект уже покинул территорию Латвии или взорвался и больше не представлял угрозы.
По словам командующего НВС, первоначально основное внимание было сосредоточено на сборе ответственных подразделений, чтобы как можно быстрее понять ситуацию и ее дальнейшее развитие. После того как было установлено, что угрозы населению больше нет, было принято решение не рассылать оповещения.
Министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс считает, что ситуацию можно смоделировать, если распространить предупреждение в определенном районе. В то же время следует оценить, не приведет ли такое предупреждение к более негативным последствиям, чем сам инцидент.
Как сообщалось, на этой неделе беспилотники залетели и взорвались во всех трех странах Балтии. Скорее всего, они были направлены Украиной на цели в России, но были отклонены или перенаправлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.