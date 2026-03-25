Минобороны Литвы: "Агрессия России довела нас до точки, когда за 48 часов дроны упали во всех трех странах Балтии"

«Все это — следствие российской войны. Агрессия России довела нас до точки, когда за 48 часов дроны упали на территориях всех трех стран Балтии. Очевидно, что противовоздушная оборона является вызовом не только для Литвы, но и для всего НАТО», — говорится в комментарии Каунаса, распространенном в среду.