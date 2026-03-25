Минобороны Литвы: "Агрессия России довела нас до точки, когда за 48 часов дроны упали во всех трех странах Балтии"
После инцидентов с падением беспилотников во всех странах Балтии за последние двое суток литовский министр обороны Робертас Каунас говорит, что причиной происходящего является развязанная Россией война в Украине.
«Все это — следствие российской войны. Агрессия России довела нас до точки, когда за 48 часов дроны упали на территориях всех трех стран Балтии. Очевидно, что противовоздушная оборона является вызовом не только для Литвы, но и для всего НАТО», — говорится в комментарии Каунаса, распространенном в среду.
Министерство обороны Латвии информировало агентство LETA, что Военно-воздушные силы зафиксировали чужой беспилотник, пересекший границу. Системы раннего оповещения в Краславском крае зафиксировали звук, похожий на взрыв. На месте происшествия обнаружены обломки дрона. В районе работают подразделения вооруженных сил, полиции и пограничной службы.
По данным министерства, дополнительной угрозы для гражданского населения или воздушного пространства Латвии не выявлено. Сообщается, что пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет.
Об инциденте с российским дроном также сообщила Эстония: аппарат врезался в трубу электростанции Аувере. Сообщается, что энергосистема не повреждена, пострадавших нет.
Ранее агентство BNS сообщало, что в ночь на понедельник в Варенском районе Литвы упал беспилотник, который не был зафиксирован военными радарами. Официальные лица заявляют, что это был отклонившийся от курса украинский дрон, направлявшийся к нефтебазе на территории России.