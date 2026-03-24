ВИДЕО: в Литве вторые сутки ищут обломки упавшего иностранного беспилотника
Литовские службы во вторник продолжат поиски фрагментов объекта, предположительно беспилотника, который упал и взорвался на озере Лависас в Варенском районе.
«Сегодня с 9:00 на месте происшествия собираются все службы», — сообщил агентству BNS представитель Национального центра кризисного управления Дарюс Бута. По его словам, в течение ночи территория предполагаемого падения находилась под охраной. Во вторник специалисты продолжат осмотр места происшествия и поиск обломков объекта.
Главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис говорит, что в ночь на понедельник в воздушное пространство Литвы вошел, скорее всего, беспилотник типа «Шахед», однако окончательно подтверждать информацию пока преждевременно.
«И у россиян, и у украинцев есть дроны различных типов, поэтому мы не можем однозначно утверждать, откуда прилетел этот дрон, откуда он следовал и куда направлялся», — добавил он.
Как ранее сообщало агентство BNS, дрон, предположительно прилетевший со стороны Беларуси, упал на лед озера рано утром в понедельник. Инцидент не представлял угрозы для безопасности населения.
На месте падения были обнаружены обломки и двигатель внутреннего сгорания. На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях, запечатлен момент взрыва; очевидцы также подтверждают, что слышали громкий звук взрыва.
Lithuanian authorities are investigating a possible drone crash near the country's border with Belarus pic.twitter.com/ASfI7QW5XI— LRT English (@LRTenglish) March 23, 2026
По словам Матулёниса, следствию предстоит выяснить, упал ли объект в Литве случайно, сбившись с курса, или же это была преднамеренная провокация. «Я бы не стал утверждать, что это провокация со стороны Беларуси, но, разумеется, исключать этого мы никогда не можем», — отметил советник президента. По его данным, белорусская сторона не предупреждала Литву о приближающемся объекте.
Армейские радары не зафиксировали объект в момент пересечения воздушного пространства Литвы. Матулёнис предположил, что это произошло из-за малой высоты полета. «Мы всегда понимали, что наша ахиллесова пята и основные проблемы связаны именно с малыми высотами», — сказал он.
Ситуацию во вторник обсудит Комиссия по национальной безопасности под руководством премьер-министра Инги Ругинене.
В то же время прокуратура Литвы во вторник подтвердила, что инцидент в Варенском районе, где на озеро упал и взорвался беспилотник, будет расследоваться в рамках дела о вероятных военных преступлениях России в Украине.
В прошлом году российские дроны типа «Гербера» дважды залетали в Литву, один из них нес взрывчатку. Официальные лица установили, что те беспилотники направлялись в Украину, но попали в Литву случайно после того, как украинские средства радиоэлектронной борьбы нарушили их курс.