Сегодня 09:01
Жителей востока Латвии утром предупредили о возможной угрозе в воздушном пространстве
Рано утром Национальные вооруженные силы (НВС) сообщали о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Предупреждение касалось нескольких восточных краев страны.
Сегодня утром в 4:42 НВС проинформировали о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Резекненском и Краславском краях. В 7:19 было объявлено, что угроза завершилась.
НВС совместно с союзниками по НАТО постоянно следят за воздушным пространством, чтобы обеспечить возможность немедленно реагировать на потенциальные угрозы. Вооруженные силы также усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.
Как отмечают НВС, пока продолжается российская агрессия против Украины, такие случаи могут повторяться: в воздушное пространство Латвии может залететь или приблизиться к нему иностранный беспилотный летательный аппарат.