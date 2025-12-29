Авторитетное издание проанализировало, готовит ли Путин вторжение в Латвию, Литву и Эстонию

"Однако выдающееся сопротивление Украины, несмотря на подавляющее превосходство противника, не может продолжаться бесконечно и не должно восприниматься как должное. Если Украина падет, Европа столкнется с вызовом, к которому она не готова", - подчеркнуло издание.