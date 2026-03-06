Редкий черный аист вернулся в Латвию раньше обычного; возвращаются и другие перелетные птицы
В Курземе увидели черного аиста - и это случилось раньше, чем когда-либо.
Редкий черный аист вернулся в Латвию раньше обычного; возвращаются и другие перелетные птицы

LETA / Otkrito.lv

В Латвию раньше, чем в другие годы, вернулись черные аисты (Ciconia nigra), свидетельствуют данные сайта Dabasdati.lv, где отмечаются наблюдения за природой.

Первого черного аиста, как сообщается, заметили 5 марта в окрестностях Скрунды. До сих пор самое раннее наблюдение черного аиста в Латвии было зафиксировано 9 марта.

По информации putni.lv, черные аисты зимуют на северо-востоке и востоке Африки.

Раньше эти птицы в Латвии были относительно обычными гнездящимися, однако их численность заметно сократилась: в 2013–2017 годах в стране гнездилось 94–140 пар.

Черный аист — критически угрожаемый вид, занесенный в Красную книгу Латвии.

Как сообщалось, с повышением температуры воздуха в Латвию начинают возвращаться и другие перелетные птицы: уже прилетели журавли, жаворонки, чибисы, гуси, трясогузки и скворцы.

