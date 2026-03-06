В Курземе увидели черного аиста - и это случилось раньше, чем когда-либо.
В Латвии
Сегодня 17:03
Редкий черный аист вернулся в Латвию раньше обычного; возвращаются и другие перелетные птицы
В Латвию раньше, чем в другие годы, вернулись черные аисты (Ciconia nigra), свидетельствуют данные сайта Dabasdati.lv, где отмечаются наблюдения за природой.
Первого черного аиста, как сообщается, заметили 5 марта в окрестностях Скрунды. До сих пор самое раннее наблюдение черного аиста в Латвии было зафиксировано 9 марта.
По информации putni.lv, черные аисты зимуют на северо-востоке и востоке Африки.
Раньше эти птицы в Латвии были относительно обычными гнездящимися, однако их численность заметно сократилась: в 2013–2017 годах в стране гнездилось 94–140 пар.
Черный аист — критически угрожаемый вид, занесенный в Красную книгу Латвии.
Как сообщалось, с повышением температуры воздуха в Латвию начинают возвращаться и другие перелетные птицы: уже прилетели журавли, жаворонки, чибисы, гуси, трясогузки и скворцы.