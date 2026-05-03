LIDO приглашает на открытие сезона 4 мая: гостей ждут концерты, шоу и "Колесо фортуны"

«Мероприятия открытия сезона в центре отдыха LIDO любимы посетителями и уже стали красивой традицией. Их с нетерпением ждут и семьи с детьми, и компании друзей, потому что это возможность вместе провести насыщенный и увлекательный день. Для нас же это возможность сказать спасибо клиентам и подарить им красивый праздник с яркой вечеринкой в завершение», — говорит председатель правления LIDO Рита Аузиня и приглашает всех отметить наступление весны в центре отдыха LIDO.