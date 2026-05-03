LIDO приглашает на открытие сезона 4 мая: гостей ждут концерты, шоу и "Колесо фортуны"
В понедельник, 4 мая, в центре отдыха LIDO пройдет Весенний фестиваль — масштабный праздник открытия сезона. Посетителей ждет широкая бесплатная развлекательная программа для разных возрастов и интересов. Вести мероприятие будет актер Гинтс Гравелис, а кульминацией фестиваля станет выступление группы Olas.
«Мероприятия открытия сезона в центре отдыха LIDO любимы посетителями и уже стали красивой традицией. Их с нетерпением ждут и семьи с детьми, и компании друзей, потому что это возможность вместе провести насыщенный и увлекательный день. Для нас же это возможность сказать спасибо клиентам и подарить им красивый праздник с яркой вечеринкой в завершение», — говорит председатель правления LIDO Рита Аузиня и приглашает всех отметить наступление весны в центре отдыха LIDO.
Самых маленьких посетителей будут радовать маскоты, артист на ходулях, а также возможность посетить мини-зоопарк. Любители адреналина смогут лично встретиться с пилотами дрифт-авто, сфотографироваться у мощных машин и узнать больше об этом виде спорта.
В течение всего дня будет работать современный KuKÜ tirgus с предложениями местных ремесленников и домашних производителей. У посетителей также будет возможность испытать удачу в «Колесе фортуны» и лотерее и выиграть призы от LIDO.
Параллельно до 18:00 будет проходить разнообразная сценическая программа. Выступят уличные воркаутеры Project Mayhem из Литвы, научный театр от Zinātnes zona, а также молодые латвийские hip hop/RnB-музыканты KUR IR ANNA? и Aigits. В программе также запланировано шоу мыльных пузырей.
Завершит насыщенный день выступление главных артистов фестиваля: в 17:15 на сцену выйдет группа Olas. Дуэт обещает энергично открыть весну в танцевальных ритмах и вовлечь гостей в общее пение и танцы.