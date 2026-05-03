До +26, но с дождями: какой будет погода в выходной понедельник
В Латвии ожидается по-настоящему летний день — воздух прогреется до +26 градусов, однако вместе с теплом придут порывистый ветер, кратковременные дожди и возможные грозы в восточных районах.
Ночью погода будет облачной, лишь местами небо прояснится. В отдельных районах на востоке страны облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха понизится до +8…+12 градусов, во многих местах на побережье будет на пару градусов прохладнее.
В Риге также ожидается облачная погода, без осадков. Будет дуть слабый южный ветер. Столбики термометров опустятся до +10…+12 градусов.
Днем небо по-прежнему будут закрывать облака, однако временами они будут расходиться, и будет выглядывать солнце. Местами ожидается кратковременный дождь, а вечером в восточных районах страны возможна также гроза. Ветер немного усилится и будет дуть с юго-запада, запада — слабый до умеренного. На большей части территории страны порывы будут достигать 15–17 м/с. Температура воздуха повысится до +21…+26 градусов, во многих местах на побережье и в Курземе — до +14…+19 градусов. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет среднего высокого уровня.
В Риге сохранится облачная и сухая погода. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер, после полудня порывами до 14 м/с. Воздух прогреется до +21…+23 градусов, но на севере города будет на несколько градусов прохладнее.