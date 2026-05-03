До +26, но с дождями: какой будет погода в выходной понедельник

Днем небо по-прежнему будут закрывать облака, однако временами они будут расходиться, и будет выглядывать солнце. Местами ожидается кратковременный дождь, а вечером в восточных районах страны возможна также гроза. Ветер немного усилится и будет дуть с юго-запада, запада — слабый до умеренного. На большей части территории страны порывы будут достигать 15–17 м/с. Температура воздуха повысится до +21…+26 градусов, во многих местах на побережье и в Курземе — до +14…+19 градусов. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет среднего высокого уровня.