Какая погода нас ждет в мае и чем удивит лето: народный прогноз от Вилиса Букшса
Известный наблюдатель природных примет Вилис Букшс прогнозирует, что май в Латвии будет переменчивым, но в целом более теплым, чем обычно, с грозами и периодами почти летней жары.
Май — третий месяц календарной весны, который в народной традиции называют месяцем листьев, сева и цветов. Это время, когда деревья полностью покрываются листвой, сады расцветают, а природа окончательно просыпается после зимы. Вместе с теплом приходят и первые весенние грозы, а в лесах появляются съедобные грибы — сморчки, строчки и другие виды, с которых традиционно начинается грибной сезон.
Именно в мае особенно оживает мир птиц: в начале месяца начинает петь соловей, позже слышны дергач и иволга. С середины месяца возвращаются последние перелетные птицы. Это также период, когда у многих животных появляется потомство, а в сырых местах активизируются комары и мошки.
В народной традиции май считался временем сбора целебных растений — их собирали после восхода солнца в период полнолуния. В этом году такие дни приходятся на конец месяца.
Народный календарь: что означают майские даты
Каждый день мая в народных поверьях связан с наблюдениями за природой и прогнозами на будущее, сообщает Вилис Букшс в своем блоге "Mans laiks":
- 1 мая: считалось, что деревья «кровоточат», поэтому их нельзя рубить. Теплая погода в этот день предвещает хороший урожай осенью.
- 6 мая: если черемуха зацвела раньше — лето будет жарким. Утренняя роса считалась целебной.
- 7 мая: лучший день для посадки лука — он вырастет крупным и хорошо сохранится.
- 8 мая: по радуге определяли будущий урожай — желтый цвет к ячменю, зеленый к пшенице.
- 9 мая: подходящее время для посадки картофеля, фасоли и посева гороха.
- 14 мая: хорошая погода — к урожайной осени, дождь и холод — к суровой зиме.
- 15 мая: начало настоящего посевного периода, когда активно поют соловьи.
- 23 мая: день, когда не работали на земле; красное небо на рассвете — к грозовому лету.
- 25 мая: символическое «открытие» лета; жаркое утро — к засушливому сезону.
- 27 мая: время сеять лен и сажать огурцы; много комаров — к богатому урожаю ягод.
- 28 мая: поздние посевы овса и пшеницы; тепло в этот день — к теплому лету.
Какая погода ожидается в мае
Согласно народным наблюдениям, если начало мая теплое, его конец будет прохладным, и наоборот. Дождливый май сулит сухое лето и осень, а туманы — плодородный сезон. Гроза в мае считалась хорошим знаком — к богатому урожаю.
По предварительным прогнозам, май в этом году будет близок к климатической норме, но с уклоном в более теплую сторону. В восточных районах страны ожидается чуть более высокая температура, чем обычно, а у моря — ближе к средним значениям. Осадки будут распределяться неравномерно, но в целом их может быть больше нормы.
Первая половина месяца обещает переменчивую погоду: теплые и солнечные дни будут сменяться более прохладными, возможны кратковременные дожди и даже весенние грозы. Температура в начале мая — от +16 до +22 градусов днем, затем возможное похолодание до +10…+15 градусов и ночные заморозки.
К середине месяца снова потеплеет, а ближе к двадцатым числам температура может приблизиться к +25 градусам. Во второй половине мая вероятна уже почти летняя погода — до +28 градусов, но с грозами, ливнями и местами градом.
Что дальше?
Если ориентироваться на долгосрочные тенденции, лето в этом году может быть преимущественно теплым и сухим, временами даже жарким, однако с периодическими сильными грозами.