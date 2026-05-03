Куриные котлеты с кабачком в духовке: сочные, легкие и без жарки на сковороде
Куриные котлеты не обязательно жарить на сковороде, чтобы они получились вкусными и сочными. Если добавить в фарш тертый кабачок и запечь котлеты в духовке, блюдо получится мягким, нежным и более легким — без лишнего масла, брызг и долгого стояния у плиты.
Ингредиенты
На 10-12 небольших котлет понадобится:
- куриный фарш — 500 г;
- кабачок — 1 небольшой, примерно 250–300 г;
- яйцо — 1 шт.;
- лук — 1 небольшая луковица;
- чеснок — 1 зубчик, по желанию;
- овсяные хлопья, манка или панировочные сухари — 2–3 ст. ложки;
- соль — примерно 1 ч. ложка без горки;
- черный перец — по вкусу;
- паприка, сушеный укроп или итальянские травы — по желанию;
- немного масла для смазывания формы или бумаги для выпечки.
Как приготовить
Кабачок вымойте и натрите на крупной терке. Если кабачок молодой, кожицу можно не снимать. Если он крупный и с плотной кожурой, лучше очистить его и убрать крупные семена.
Натертый кабачок слегка посолите и оставьте на 5–10 минут. Затем хорошо отожмите руками или через сито, чтобы убрать лишнюю жидкость. Это важный шаг: так котлеты будут сочными, но не водянистыми.
Лук мелко нарежьте или натрите на терке. Чеснок, если используете, пропустите через пресс.
В миске соедините куриный фарш, отжатый кабачок, лук, яйцо, соль, перец и специи. Добавьте овсяные хлопья, манку или панировочные сухари. Хорошо перемешайте фарш и оставьте его на 10–15 минут, чтобы сухие ингредиенты впитали лишнюю влагу.
Разогрейте духовку до 180–190 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки или слегка смажьте маслом.
Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и выложите их на противень. Запекайте примерно 25–30 минут. Если хотите более румяную корочку, в конце можно включить режим гриля на 3–5 минут, но следите, чтобы котлеты не пересохли.