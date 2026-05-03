Страна ЕС дала разрешение: премьер Словакии Фицо придумал, как облететь Латвию, чтобы попасть к Путину на парад
Чехия разрешила премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролет через свое воздушное пространство для посещения празднования 9 мая в Москве. По информации DW, об этом сообщил МИД Чехии.
"Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и оно было выдано без задержки", - отметил пресс-секретарь МИД Адам Чёргё. При этом он не уточнил, на какой период выдано разрешение.
Ранее Эстония, Литва и Латвия дали понять, что закроют свои воздушные пространства для борта премьера. В ответ Фицо заверил, что найдет альтернативный путь для визита в РФ.
У Чехии нет общих границ с РФ, поэтому, чтобы попасть в Россию, Фицо потребуется разрешение и от других стран, к примеру, - от Германии.
Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время проведут без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой", в Кремле говорили о "террористической угрозе". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.
В 2025 году торжественные мероприятия 9 мая в Москве посетили лидеры 27 государств, включая Китай, Беларусь, Кубу, Венесуэлу, Словакию и Сербию. В ЕС тогда предостерегли страны-кандидаты на вступление в Евросоюз и европейских политиков от поездки в Москву.
Власти Латвии и Литвы тогда также отказались пропустить самолеты Роберта Фицо и сербского президента Александара Вучича на пути в российскую столицу. В Риге запрет объяснили "политической чувствительностью цели полета".