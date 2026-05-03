В Латвии намерены реализовать инновационный энергетический проект
Финская энергетическая компания Polar Night Energy объявила о расширении деятельности в странах Балтии, заключив стратегическое партнерство с международной инвестиционной компанией Solsiden Wangard Family Office и латвийским строительным предприятием Soldag. Цель сотрудничества — внедрение инновационных песчаных аккумуляторов для обеспечения климатически нейтральных решений в сфере теплоснабжения в регионе.
Что такое песчаный аккумулятор? Технология, разработанная Polar Night Energy, позволяет накапливать электроэнергию, полученную из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, в виде тепла. Энергия хранится в песке или аналогичных промышленных материалах, где при высокой температуре может сохраняться в течение дней или даже недель.
С помощью запатентованного механизма теплопередачи система подает энергию в виде горячего воздуха, воды или пара для централизованного отопления и промышленных процессов. Поскольку производство тепла на основе ископаемого топлива является одним из крупнейших источников выбросов в мире, данное решение позволяет существенно снизить воздействие на окружающую среду, одновременно повышая стабильность энергосистемы.
Технология песчаных аккумуляторов рассматривается как эффективное и масштабируемое решение для хранения возобновляемой энергии в виде тепла. Выход компании на латвийский рынок на первом этапе будет ориентирован на крупных потребителей энергии и объекты критической инфраструктуры.
В Балтийском регионе уже наблюдается высокий спрос на такие решения — особенно в системах централизованного теплоснабжения, стремящихся отказаться от ископаемого топлива, а также в промышленности, где требуется значительное количество тепла для производственных процессов.
Как ранее писал Otkrito.lv, латвийские чиновники утверждают, что без отсоедининения от российской электросети рост цен на энергоресурсы был бы сильнее.