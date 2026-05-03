В Латвии намерены реализовать инновационный энергетический проект
Фото: Shutterstock
Иллюстративное изображение.
В Латвии

В Латвии намерены реализовать инновационный энергетический проект

Отдел новостей

Otkrito.lv

Финская энергетическая компания Polar Night Energy объявила о расширении деятельности в странах Балтии, заключив стратегическое партнерство с международной инвестиционной компанией Solsiden Wangard Family Office и латвийским строительным предприятием Soldag. Цель сотрудничества — внедрение инновационных песчаных аккумуляторов для обеспечения климатически нейтральных решений в сфере теплоснабжения в регионе.

Что такое песчаный аккумулятор? Технология, разработанная Polar Night Energy, позволяет накапливать электроэнергию, полученную из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, в виде тепла. Энергия хранится в песке или аналогичных промышленных материалах, где при высокой температуре может сохраняться в течение дней или даже недель.

С помощью запатентованного механизма теплопередачи система подает энергию в виде горячего воздуха, воды или пара для централизованного отопления и промышленных процессов. Поскольку производство тепла на основе ископаемого топлива является одним из крупнейших источников выбросов в мире, данное решение позволяет существенно снизить воздействие на окружающую среду, одновременно повышая стабильность энергосистемы.

Технология песчаных аккумуляторов рассматривается как эффективное и масштабируемое решение для хранения возобновляемой энергии в виде тепла. Выход компании на латвийский рынок на первом этапе будет ориентирован на крупных потребителей энергии и объекты критической инфраструктуры.

В Балтийском регионе уже наблюдается высокий спрос на такие решения — особенно в системах централизованного теплоснабжения, стремящихся отказаться от ископаемого топлива, а также в промышленности, где требуется значительное количество тепла для производственных процессов.

Как ранее писал Otkrito.lv, латвийские чиновники утверждают, что без отсоедининения от российской электросети рост цен на энергоресурсы был бы сильнее.
 

Темы

ЛатвияФинляндияOtkrito.lv

Другие сейчас читают