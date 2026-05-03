В Латвии намерены реализовать инновационный энергетический проект

Что такое песчаный аккумулятор? Технология, разработанная Polar Night Energy, позволяет накапливать электроэнергию, полученную из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, в виде тепла. Энергия хранится в песке или аналогичных промышленных материалах, где при высокой температуре может сохраняться в течение дней или даже недель.