Чиновники: без отсоедининения от российской электросети рост цен на энергоресурсы был бы сильнее
Как сообщает Министерство климата и энергетики, в конце марта наблюдались позитивные тенденции — цены на энергоресурсы немного снизились, чему способствовали более теплые погодные условия, а также рост выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях и стремительное увеличение производства солнечными электростанциями.
"В целом же март ознаменовался существенными изменениями на энергетическом рынке, связанными с ситуацией на Ближнем Востоке: после начала боевых действий в конце февраля рынок испытал резкие колебания, а в начале месяца еще сохранялся рост цен, вызванный зимними холодами", - говорится в сообщении Министерства.
Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис отмечает, что нынешняя весна стала своего рода испытанием для Европы и Латвии на фоне нового военного конфликта, напрямую влияющего на глобальные энергоресурсы. Несмотря на напряженную ситуацию с электроэнергией и природным газом, последствия этих потрясений ощущаются в меньшей степени благодаря синхронизации и развитию собственных мощностей по производству возобновляемой энергии в регионе, особенно в Литве. Если ранее говорилось о дефиците генерации в Литве на уровне 70%, то в 2025 году ситуация изменилась — страна смогла обеспечить до 70% собственного потребления.
По словам министра, значительных результатов добилась и Латвия: 25 марта в 13:30 все потребление электроэнергии в стране — 981 МВт — было покрыто за счет солнечной энергии. В сфере природного газа существенно диверсифицированы поставщики, продолжается развитие производства биогаза и созданы резервы, благодаря которым даже холодный январь этого года не привел к рискам для надежности поставок. В то же время рост цен на дизельное топливо остается болезненным напоминанием о том, что способность производить энергоресурсы внутри страны является не только вопросом безопасности поставок, но и инструментом стабилизации цен.
