В Риге хотят поднять плату за парковку, но взамен обещают одно послабление
В Рижской думе готовят существенные изменения в правилах пользования автостоянками. Среди возможных вариантов — повышение платы за длительную парковку, расширение платных зон и изменение времени, когда за стоянку нужно платить. При этом кратковременная парковка в отдельных случаях может стать бесплатной.
Сейчас коалиция Рижской думы обсуждает подготовленный план и вносит в него коррективы, поэтому окончательные условия еще могут измениться.
Всего Rīgas satiksme обслуживает в Риге 6850 платных парковочных мест в зонах A, B, C, D, R и V. Зона A охватывает центр города, B и C находятся дальше от центра, R — в Старой Риге, а V — в Вецаки.
Сейчас предлагается повысить плату за парковку у обочины на 20-30%. Это объясняют высокой загруженностью стоянок: в среднем она составляет около 80%, а в центре и в часы пик достигает 96%. Из-за этого водителям приходится долго кружить по окрестным улицам в поисках свободного места. Кроме того, плата за стоянки не менялась с 2015 года.
План также предусматривает расширение зоны A — от границы Старой Риги до улицы Лачплеша ее могут продлить до улицы Бруниниеку, а также создать зону A в тихом центре. Аналогично могут расширить зоны B и C.
Обсуждается и изменение времени работы платных стоянок: в частности, плата может взиматься и ночью, а не только с 8:00 до 20:00 в рабочие дни и с 9:00 до 17:00 по субботам, как сейчас.
Изменения могут коснуться и электромобилей. Сейчас для них действуют льготы, но их могут сократить. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис отметил, что парковки у улиц в первую очередь предназначены для кратковременной стоянки, однако электромобили нередко оставляют там на несколько дней. Он поддерживает идею, при которой владельцы электромобилей могли бы парковаться бесплатно один-два часа, а затем платить.
Вице-мэр Марис Спринджукс также считает, что кратковременная парковка должна быть бесплатной, чтобы люди могли получить услуги, привезти домой покупки или ненадолго остановиться у нужного места. По его мнению, деньги от парковок должны направляться на развитие общественного транспорта, в том числе пересадочных пунктов.
Представитель Национального объединения Ансис Пуполс заявил, что повышение платы можно поддержать только вместе с уступками — например, если рижанам разрешат бесплатно парковаться на определенное время у общественных мест: кафе, магазинов и медицинских учреждений. При этом он выступил против резкого двойного подорожания, когда одновременно расширяется более дорогая зона и повышается общая плата.
Глава комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы Марта Котелло подчеркнула, что повышение платы за парковку у обочины не произойдет в этом году. По ее мнению, изменения должны вступать в силу примерно через год после принятия решения. Например, если решение примут в июне этого года, плата может вырасти с июня следующего года.
По словам Котелло, изменение границ зон сильнее всего затронет жителей соответствующих улиц, поскольку может измениться стоимость разрешений на парковку у дома. При этом в коалиции, по ее словам, есть согласие, что Старую Ригу нужно освобождать от автомобилей, включая электромобили.
Окончательное решение пока не принято. В думе продолжают обсуждать детали плана, но представители коалиции признают, что с изменениями затягивать не стоит.