В Риге хотят поднять плату за парковку, но взамен обещают одно послабление

Изменения могут коснуться и электромобилей. Сейчас для них действуют льготы, но их могут сократить. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис отметил, что парковки у улиц в первую очередь предназначены для кратковременной стоянки, однако электромобили нередко оставляют там на несколько дней. Он поддерживает идею, при которой владельцы электромобилей могли бы парковаться бесплатно один-два часа, а затем платить.