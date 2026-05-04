В Сейме провели праздничное заседание и сделали колоритное общее фото
Фото: LETA
Часть депутатов пришла в народных костюмах.

В Сейме провели праздничное заседание и сделали колоритное общее фото

Отдел новостей

LETA

Сейм в понедельник провел торжественное заседание, посвященное 36-й годовщине восстановления независимости Латвии, собрав политиков, бывших государственных деятелей и иностранных дипломатов. После официальной части депутаты возложили цветы к Памятнику Свободы и сделали общее фотографирование, в котором часть парламентариев появилась в народных костюмах.

На торжественное заседание парламента традиционно были приглашены президент Эдгар Ринкевич, бывшие президенты и спикеры Сейма, члены Кабинета министров, депутаты Верховного совета, голосовавшие за восстановление независимости Латвийской Республики, а также главы иностранного дипломатического корпуса и представительств аккредитованных в Латвии международных организаций.

Фото: LETA
Депутаты собрались, возложили цветы и сфотографировались.
Депутаты собрались, возложили цветы и сфотографировались.

В этот день депутаты Сейма также приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Кроме того, в Сейме состоялся торжественный прием для членов Клуба Декларации 4 мая.

Возложение цветов к памятнику Свободы.

Возложение цветов к памятнику Свободы (04.05.2026)

После заседания прошло общее фотографирование депутатов, при этом часть парламентариев была одета в народные костюмы, что придало мероприятию особый национальный колорит.

Фото: LETA
Сейм отметил годовщину - прошла официальная часть и фотографирование депутатов.
Сейм отметил годовщину - прошла официальная часть и фотографирование депутатов.

4 мая 1990 года Верховный совет Латвийской ССР принял декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики», которая стала важным поворотным моментом в процессе восстановления независимости Латвии. С принятием декларации было частично возобновлено действие Конституции Латвийской Республики и восстановлено официальное название государства — Латвийская Республика.

Фото: LETA
Депутаты отметили независимость и устроили фотосессию.
Депутаты отметили независимость и устроили фотосессию.

В то же время был начат переходный период до полного восстановления государственной независимости, который завершился 21 августа 1991 года принятием конституционного закона «О государственном статусе Латвийской Республики».

Темы

Эдгар РинкевичСеймДень восстановления независимости Латвийской Республики

Другие сейчас читают