В Сейме провели праздничное заседание и сделали колоритное общее фото
Сейм в понедельник провел торжественное заседание, посвященное 36-й годовщине восстановления независимости Латвии, собрав политиков, бывших государственных деятелей и иностранных дипломатов. После официальной части депутаты возложили цветы к Памятнику Свободы и сделали общее фотографирование, в котором часть парламентариев появилась в народных костюмах.
На торжественное заседание парламента традиционно были приглашены президент Эдгар Ринкевич, бывшие президенты и спикеры Сейма, члены Кабинета министров, депутаты Верховного совета, голосовавшие за восстановление независимости Латвийской Республики, а также главы иностранного дипломатического корпуса и представительств аккредитованных в Латвии международных организаций.
В этот день депутаты Сейма также приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Кроме того, в Сейме состоялся торжественный прием для членов Клуба Декларации 4 мая.
Возложение цветов к памятнику Свободы (04.05.2026)
После заседания прошло общее фотографирование депутатов, при этом часть парламентариев была одета в народные костюмы, что придало мероприятию особый национальный колорит.
4 мая 1990 года Верховный совет Латвийской ССР принял декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики», которая стала важным поворотным моментом в процессе восстановления независимости Латвии. С принятием декларации было частично возобновлено действие Конституции Латвийской Республики и восстановлено официальное название государства — Латвийская Республика.
В то же время был начат переходный период до полного восстановления государственной независимости, который завершился 21 августа 1991 года принятием конституционного закона «О государственном статусе Латвийской Республики».