"Тишина заставила меня остаться": почему индиец Саи выбрал Латвию

Уже в 12 лет я сказал маме, что уеду из Индии, как только смогу, потому что не чувствовал себя там на своем месте. Я из южной Индии, но моя семья разбросана по всему миру: в Австралии, Англии, Америке. Возможно, это повлияло на мое мировоззрение. Детство я провел в разных регионах Индии, в том числе на французской территории, поэтому у меня был доступ и к этому языку и культуре. Когда я закончил бакалавриат, понял, что это подходящий момент отправиться в мир, а магистратура стала хорошей возможностью это сделать. Хотя я мог взять кредит, хотел учиться на свои деньги, поэтому работал, копил и искал доступные варианты обучения. Конечно, стоит поблагодарить и родителей, которые помогли переехать в другую страну. Я рассматривал Англию, Новую Зеландию, Австралию. Но либо обучение было слишком дорогим, либо это было не то образование, которое я хотел. Некоторые мои однокурсники уехали в Сингапур, Малайзию, Китай. На самом деле только позже стало по-настоящему популярно уезжать из Индии учиться за границу.