"Тишина заставила меня остаться": почему индиец Саи выбрал Латвию
Дхаранидхараан Динакаран, он же Саи, живет в Латвии уже семь лет. Он приехал учиться, но остался, потому что ему близки латвийские тишина и спокойствие. Саи изучает латышский язык, читает латышские дайны и сказки Зиедониса, а в последнее время вернулся и к своему любимому занятию — живописи.
Расскажи, как ты оказался в Латвии!
Уже в 12 лет я сказал маме, что уеду из Индии, как только смогу, потому что не чувствовал себя там на своем месте. Я из южной Индии, но моя семья разбросана по всему миру: в Австралии, Англии, Америке. Возможно, это повлияло на мое мировоззрение. Детство я провел в разных регионах Индии, в том числе на французской территории, поэтому у меня был доступ и к этому языку и культуре. Когда я закончил бакалавриат, понял, что это подходящий момент отправиться в мир, а магистратура стала хорошей возможностью это сделать. Хотя я мог взять кредит, хотел учиться на свои деньги, поэтому работал, копил и искал доступные варианты обучения. Конечно, стоит поблагодарить и родителей, которые помогли переехать в другую страну. Я рассматривал Англию, Новую Зеландию, Австралию. Но либо обучение было слишком дорогим, либо это было не то образование, которое я хотел. Некоторые мои однокурсники уехали в Сингапур, Малайзию, Китай. На самом деле только позже стало по-настоящему популярно уезжать из Индии учиться за границу.
В итоге я обратился в агентство, которое помогает начать учебу за рубежом. Там мне рассказали о Латвии. Тогда я ничего не знал ни о Латвии, ни о странах Балтии. Вернувшись домой, начал искать информацию: какой здесь язык, еда, погода. Больше всего меня беспокоил климат, потому что на родине нет зимы — только солнце и сезон дождей. Но во мне есть любопытство — я хотел увидеть и почувствовать зиму. За неделю принял решение и подал документы на обучение по программе «Строительство и управление недвижимостью» в Рижском техническом университете.
Я приехал в Латвию в январе 2019 года. Когда вышел из самолета, было минус 21 градус. Когда садился в самолет в Индии, было плюс 28. Это была моя первая поездка за границу. Даже на севере Индии я до этого не был.
Как ты начал учить латышский язык?
Сначала я стеснялся разговаривать с людьми. Начал с преподавателей. Когда приехал, жил в студенческом общежитии РТУ, там встретил студентов со всего мира: из Бразилии, Турции, Азербайджана. Понял, что сам должен проявлять инициативу, чтобы общаться не только с иностранными студентами, но и с местными. Когда проявляешь интерес, люди дружелюбны. Сейчас у меня здесь лишь несколько друзей из Индии. В основном мои друзья — латыши, я провожу с ними много времени. Моя девушка тоже латышка. Ее семья приняла меня очень тепло. Когда мы приезжаем к ним в гости, ее отец говорит со мной по-английски, потому что хочет улучшить язык, а я отвечаю по-латышски.
Вопроса, учить ли латышский язык, для меня не было — чтобы понимать культуру, общаться и интегрироваться, язык необходим. В южноазиатской тамильской культуре, одной из древнейших в мире, считается, что язык — это культура. Если ты уважаешь язык, ты уважаешь и культуру. Сейчас на работе я говорю по-английски, поэтому латышский практикую меньше. Но все равно читаю латышскую поэзию, дайны, пословицы, «Цветные сказки». Считаю, что при изучении языка важно уловить разговорный ритм и звучание, поэтому смотрю сериалы и слушаю подкасты.
Когда приезжаешь в новую страну, нельзя жить по-старому. Нужно адаптироваться, менять образ жизни, учить язык. Если не хочешь меняться и жить иначе, нет смысла менять место жительства.
Что тебе нравится в Латвии, что привлекает? Почему решил остаться?
Мне нравится, что даже в столице, в Риге, выходя на улицу, видишь всего несколько человек. В Индии, выходя на улицу, сталкиваешься с сотнями людей. Латыши — интроверты, они не будут подходить к тебе на улице, можно спокойно идти по своим делам. Покой и тишина — вот что заставило меня остаться в Латвии. Я не хочу, чтобы Рига стала перенаселенной. Мне действительно важна Латвия, потому что она дала мне спокойную среду.
Когда вижу, что люди из других стран, в том числе из Индии, громко разговаривают на улице или в автобусе, стараюсь дистанцироваться. Не хочу, чтобы местные критиковали или осуждали меня только потому, что я внешне похож на других приезжих. Индия на самом деле очень большая, и мы все разные, между нами тоже есть разногласия. В стране множество культур и языков. Часто действия одного человека влияют на общее восприятие. С одной стороны, грустно, когда тебя оценивают по поступкам других, но с другой — это можно понять с точки зрения местных.
Например, меня тоже раздражает, когда в общественных местах шумят. Однажды после работы я ехал уставший в лифте, где были еще несколько латышей и две иностранки, которые начали очень громко разговаривать в тесном пространстве. Я не понимал их язык, возможно, они были из Индии — там сотни языков. В лифте чувствовалось напряжение. Одна латышка сказала что-то вроде: «Почему они всегда такие громкие?» Она не знала, что я понимаю. Я ответил по-латышски: «Да, я знаю, но как есть, так есть…» Она удивилась и извинилась. Я сказал, что понимаю и согласен с ней. Эта ситуация — хороший пример того, как здесь живут люди и что приезжим это нужно уважать.
Было ли сложно адаптироваться к интровертному стилю общения латышей?
На работе мне помогло то, что я отличался и мог быть экстравертом. Хотя мне нравится тишина, я также люблю разговаривать. Именно так я получил работу ведущего игр в онлайн-казино Evolution. Начинал как дилер, но мне предложили вести игры, потому что мне легко общаться. А вот на свиданиях интровертность девушек иногда мешала. Я не хотел быть тем, кто говорит все время, и казалось, что я навязываюсь, задавая много вопросов.
Похоже, это одна из черт латышей — иногда мы молчим не потому, что не хотим говорить, а потому что нас не спросили... И в то же время сами не задаем вопросов, потому что думаем: если человек захочет, он сам расскажет. Такая своеобразная «недокоммуникация» с обеих сторон.
Да, интровертность бывает как плюсом, так и минусом.
Ты изучал инженерное дело и управление строительством. Не хотел работать в этой сфере?
Во время учебы я немного работал в этой области. Мой отец — инженер-строитель, я помогал ему. Самой большой проблемой при поиске работы в Латвии были различия в строительных стандартах. В 2020 году я ходил на множество собеседований. Ездил на поезде на встречи в Елгаву, Сигулду, Екабпилс, Лиепаю. Поскольку строительство я изучал в Индии, а здесь — управление строительством и недвижимостью, европейские стандарты я знал не так хорошо. В итоге мне все же удалось найти работу в этой сфере и совмещать ее с учебой, но началась пандемия, и объем работы сократился. Пришлось подрабатывать в ресторанах и кафе. Мне очень помогли друзья из Шри-Ланки, которые тогда жили в Латвии.
Ты вернулся к живописи, потому что после окончания учебы и появления более стабильной работы наконец нашлось время?
Когда я решил снова начать рисовать, сначала пересмотрел свой распорядок дня. Раньше работал во второй половине дня и вечером — с 15:00 до 23:00, теперь сменил график на утренний и работаю с семи до трех, чтобы во второй половине дня оставалось время не только на отдых, общение с семьей и игры с котом, но и на создание контента для Instagram и рисование. Возвращение к живописи было осознанным решением — перед этим я накопил деньги на мольберт и художественные материалы. Конечно, всегда кажется, что в сутках слишком мало часов, чтобы все успеть, но я считаю, что в жизни есть разные этапы: время для активной работы и время для отдыха.
Ты всегда был творческим человеком?
Меня всегда интересовали разные вещи. В школе я занимался спортом, играл в крикет и футбол, пел, учился танцам разных стилей и даже участвовал в конкурсах. Также я коллекционировал марки и деньги со всего мира. Во время бакалавриата я почти никогда не был дома — всегда чем-то занимался.
Рисованием я увлекся еще в детстве и подростковом возрасте. Позже начал писать картины. В моей школе был предмет, который позволял выбрать способ творческого самовыражения. Мой брат всегда делал наброски, все его тетради были заполнены рисунками — это меня вдохновило. Я начал учиться рисовать, и мои школьные тетради тоже были полны эскизов. У меня был очень хороший учитель, он многому меня научил. В 10-м классе я начал писать картины. Во время бакалавриата покупал небольшие холсты и не слишком качественные краски. Чтобы приобрести художественные материалы, я копил карманные деньги — с детства не хотел просить их у родителей, потому что видел, как тяжело они работают. Я экстраверт, люблю общаться, но не хочу ничего просить — всегда стараюсь справляться сам.
Когда я приехал в Латвию, был занят, было много новых впечатлений, поэтому перестал рисовать. Но когда начался ковид и пришлось много времени проводить дома, я вернулся к живописи, освежил знания и начал глубже интересоваться разными техниками. Сейчас я пишу акрилом, потому что он быстро сохнет — у меня не хватает терпения ждать, пока высохнет краска.
Твои картины абстрактные и минималистичные, но очень яркие. Наверное, серые латвийские зимы не вдохновляли на такие работы?
Я все еще в процессе, пытаюсь понять, какой у меня стиль. Для меня важно, чтобы у всех моих картин был смысл. На своем сайте я веду блог, потому что каждая картина связана с какими-то размышлениями или наблюдениями. Три свои работы я продал именно благодаря этим историям, которые их сопровождают. На самом деле я начал рисовать не просто ради рисования. Мне важно понимать жизнь и мотивировать других делать то же самое. Я часто делаю заметки, фиксирую разговоры или наблюдения из повседневной жизни. Потом делюсь этим в одном из своих профилей в Instagram. Моя первая картина называлась «Почему я?», а вторая — «А что если». Именно эта мысль — «А что если я попробую?» — превратилась в картину. Для меня важен тот смысл, который я хочу передать. Я хочу заставить людей задуматься.
Но был еще один толчок, который помог мне вернуться к живописи. Я зарегистрирован в трех модельных агентствах и время от времени участвую в фотосессиях для разных брендов. Однажды на съемке для банка я познакомился с латвийской художницей. Мы разговорились, я рассказал, что рисую. Она посмотрела несколько моих работ и сказала, что мне нужно снова начать рисовать. Мне помогло то, что это сказал человек со стороны. Есть большая разница между тем, когда тебе говорят, что ты мог бы, и когда настаивают, что ты должен начать. Это важный вывод, к которому я пришел: когда перестаешь концентрироваться на том, чего делать не стоит, начинаешь сосредотачиваться на том, что действительно нужно делать.
Но это ведь не всегда просто.
Если будет просто, ты не найдешь ценности в том, что делаешь.