В Венгрии впервые в правительстве будет незрячий министр
Ожидается, что 9 мая будет утверждено новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра. В нем пост министра социальных и семейных дел займет родившийся в 1973 году Вилмош Катай-Немет. Он станет особенным тем, что впервые в истории Венгрии должность министра займет слепой человек. Более того, у него есть черный пояс по айкидо!
Стоит отметить, что консервативная партия Петера Мадьяра «Тиса» («Партия уважения и свободы») на парламентских выборах 12 апреля разгромила партию «Фидес» действующего на тот момент премьер-министра Виктора Орбана, поставив жирную точку в 16-летнем правлении Орбана, дружественного Кремлю.
«Если человек становится слепым, это не означает, что жизнь закончена», — заявил будущий министр Вилмош Катай-Немет в интервью Deutsche Welle.
«У меня была замечательная мама, которая говорила: сын, не стыдно упасть, стыдно — не суметь подняться».
Проблемы со зрением у него были с детства, однако в подростковом возрасте врачи сообщили ему страшный диагноз — неизбежную слепоту. И действительно, в 16 лет он полностью ослеп из-за врожденного заболевания сетчатки (его брат потерял зрение в 40 лет, так как болезнь прогрессировала значительно медленнее). Еще до полной потери зрения он пообещал матери на ее смертном одре, что не сдастся. В интервью изданию Divany он признался, что были и темные моменты: однажды в больнице он уже стоял на подоконнике с мыслью прыгнуть и покончить с мучениями, но вспомнил недавно сыгранную шахматную партию, в которой сумел победить из, казалось бы, безнадежной ситуации: «Я сказал себе: нет! Если тогда получилось, получится и сейчас!»
Несмотря на слепоту, Катай-Немет получил юридическое образование и работал адвокатом. Кроме того, он освоил лечебный массаж. Более того, когда на него попытались напасть на улице, он применил навыки карате, которым занимался с детства, а затем всерьез увлекся восточными единоборствами: изучил тайский бокс, получил второй дан по айкидо, а также разработал систему самообороны для людей с нарушениями зрения. В 2012 году HBO снял документальный фильм «Белый меч» о Катай-Немете — первом слепом человеке, получившем черный пояс по айкидо.
Он вовсе не будет первым слепым человеком на министерском посту в Европе. С 8 июня 2001 года по 15 декабря 2004 года в правительстве Тони Блэра министром внутренних дел Великобритании был Дэвид Бланкетт, который родился слепым из-за редкого генетического заболевания, повлиявшего на развитие зрительного нерва.