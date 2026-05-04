В Венгрии впервые в правительстве будет незрячий министр

Проблемы со зрением у него были с детства, однако в подростковом возрасте врачи сообщили ему страшный диагноз — неизбежную слепоту. И действительно, в 16 лет он полностью ослеп из-за врожденного заболевания сетчатки (его брат потерял зрение в 40 лет, так как болезнь прогрессировала значительно медленнее). Еще до полной потери зрения он пообещал матери на ее смертном одре, что не сдастся. В интервью изданию Divany он признался, что были и темные моменты: однажды в больнице он уже стоял на подоконнике с мыслью прыгнуть и покончить с мучениями, но вспомнил недавно сыгранную шахматную партию, в которой сумел победить из, казалось бы, безнадежной ситуации: «Я сказал себе: нет! Если тогда получилось, получится и сейчас!»