Латвия помогла соседней стране ЕС привлечь большое число туристов. А у самой с этим проблемы
Как сообщает интернет-издание Travel and Tour World, в 2025 году Эстония зафиксировала заметный рост международного туризма — число прибытий достигло почти четырех миллионов, чему способствовали такие ключевые страны, как Германия, Финляндия и Латвия.
Издание пишет, что эти государства сыграли важную роль в росте числа туристов на 2%, продемонстрировав устойчивую привлекательность страны, несмотря на сохраняющиеся глобальные вызовы. Увеличение числа посетителей из соседних стран подчеркивает укрепляющийся статус Эстонии как востребованного направления в Северной Европе — с достопримечательностями от средневекового очарования Таллина до спокойных пейзажей уездов Харью и Пярну. Этот рост свидетельствует о устойчивости туристического сектора Эстонии и его способности адаптироваться и успешно развиваться на конкурентном туристическом рынке.
Туристическая отрасль Эстонии в 2025 году продемонстрировала умеренное восстановление, приняв около 3,7 миллиона посетителей, что на 2% больше, чем в 2024 году. Хотя эти показатели все еще отставали на 3% от допандемийного уровня 2019 года, рост числа иностранных туристов стал позитивным сигналом для гостиничного и туристического сектора страны. Этот отчет, основанный на официальных данных Статистического управления Эстонии, отражает как устойчивость, так и сохраняющиеся вызовы туристического рынка Эстонии.
В 2025 году почти 1,95 миллиона иностранных туристов выбрали Эстонию в качестве направления, что свидетельствует о растущей привлекательности страны среди путешественников со всего мира. Основные потоки международного туризма поступали из соседних стран — Финляндии, Латвии и Германии.
Финляндия: как ближайший сосед Эстонии, Финляндия внесла значительный вклад в международный туризм. Финские путешественники часто пересекают Финский залив, стремясь познакомиться с культурным богатством и природной красотой Эстонии.
Латвия: как ключевой партнер в Балтийском регионе, Латвия также сыграла важную роль в международном туризме Эстонии — многие туристы прибывают через общую границу и наслаждаются спокойными пейзажами и оживленными городами страны.
Германия: Германия, являясь крупным европейским центром культурного и туристического отдыха, обеспечила значительное число посетителей, направлявшихся в Эстонию в 2025 году, где они могли оценить сочетание истории, современных достопримечательностей и природной красоты.
Эти страны, наряду с другими, способствовали значительному росту международных прибытий, что свидетельствует об укреплении репутации Эстонии как одного из ведущих туристических направлений в Северной Европе.
А что в Латвии? Увы, не очень хорошо. Как ранее писал Otkrito.lv, местных клиентов нет, туристов - тоже: латвийские рестораны оказались на голодном пайке.