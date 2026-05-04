Домашки меньше, каникулы короче: новая школьная инициатива собрала пока лишь около 70 подписей
В Латвии предложили сократить летние каникулы и уменьшить объем домашних заданий, однако пока инициатива не вызвала большого интереса: за две недели на платформе ManaBalss ее поддержали около 70 человек. Для передачи в Сейм необходимо собрать не менее 10 000 подписей.
Автор инициативы Лига Хомка считает, что нынешняя система больше не соответствует потребностям детей: школьники перегружены, испытывают стресс, а большой объем домашних заданий влияет не только на них, но и на повседневную жизнь семей.
В инициативе также указывается, что школьникам приходится носить тяжелые портфели из-за большого количества учебных материалов.
Отдельный вопрос — летние каникулы. В Латвии они одни из самых длинных в Европе и длятся около 12-13 недель. Автор инициативы предлагает сократить их до 6-8 недель, считая, что слишком длинный перерыв приводит к потере части знаний и увеличивает долю неэффективно проведенного времени.
Как возможное решение предлагается значительно уменьшить домашние задания или полностью отказаться от них, а учебный год распределить более равномерно.
В Министерстве образования и науки Латвии отмечают, что решения о сокращении летних каникул пока не принимались. Такие изменения затронули бы всю систему — учеников, учителей, родителей, самоуправления, экзамены, графики работы школ, школьное питание и перевозки.
Что касается домашних заданий, в министерстве считают, что проблема не в них самих, а в их качестве и объеме. Продуманные задания могут помогать учебе, но чрезмерные и плохо объясненные — вызывать усталость, стресс и негативное отношение к школе.
Исследователь Латвийского университета Илдзе Чакане отмечает, что влияние каникул и домашних заданий нельзя оценивать однозначно. По данным исследований, за длинные летние каникулы школьники могут потерять часть учебного прогресса, особенно по математике. В то же время умеренный объем домашних заданий — примерно 30-60 минут в день по всем предметам вместе — может быть полезен, но большой объем сам по себе не гарантирует лучших результатов.
По данным, которые приводит исследователь, 15-летние школьники в Латвии в среднем тратят на домашние задания около двух часов в день. В международном сравнении это высокий показатель: Латвия занимает шестое место среди 80 стран по времени, которое школьники проводят за домашними заданиями.
