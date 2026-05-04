Домашки меньше, каникулы короче: новая школьная инициатива собрала пока лишь около 70 подписей

Исследователь Латвийского университета Илдзе Чакане отмечает, что влияние каникул и домашних заданий нельзя оценивать однозначно. По данным исследований, за длинные летние каникулы школьники могут потерять часть учебного прогресса, особенно по математике. В то же время умеренный объем домашних заданий — примерно 30-60 минут в день по всем предметам вместе — может быть полезен, но большой объем сам по себе не гарантирует лучших результатов.