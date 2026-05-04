Рижская дума хотела изменить движение у Старой церкви Гертруды, но "забыла" спросить защитников наследия
План Рижской думы частично закрыть движение автомобилей вокруг Старой церкви Гертруды вызвал бурные споры в соцсетях. Самоуправление хотело изменить организацию движения и благоустроить площадь перед церковью — установить цветочные контейнеры, скамейки и озеленение.
Похожая идея обсуждалась еще около пяти лет назад, когда начался ремонт улицы Гертрудес. Тогда ее не реализовали: Национальное управление культурного наследия выступило против существенных изменений в историческом облике этой части города. Улица находится в границах исторического центра Риги, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому такие решения должны согласовываться с охраной культурного наследия, сообщает передача "Nekā personīga".
В управлении подчеркивали, что для такой исторической среды неприемлемы стандартные решения: велополосы, столбики, новые деревья, изменение уникальной брусчатки или искусственные визуальные преграды перед церковью. По словам представителей управления, пространство вокруг церкви должно оставаться открытым и сохранять связь с исторической улицей.
Однако в новом проекте вновь появились цветочные контейнеры у церкви. Как выяснилось, их размещение с Национальным управлением культурного наследия согласовано не было. В самом управлении о планах узнали из публикаций в соцсетях.
В Рижской думе признают, что вопрос согласования нужно было проверить. Директор департамента внешнего пространства и мобильности Риги Кристап Каулиньш заявил, что размещение шести контейнеров с насаждениями не было согласовано с управлением, хотя, по его словам, изменения покрытия на этом участке не планировались.
Ранее против части идеи выступали также Министерство экономики, опасавшееся за парковочные места у своего здания, и Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), указывавшая на возможные риски для пешеходов. Теперь Министерство экономики переезжает, и вопрос парковки для него снят с повестки, а рекомендации CSDD в думе, как утверждается, учли.
После разгоревшейся дискуссии коалиция Рижской думы договорилась изменить план. Покрытие улицы и подземные коммуникации все же обновят, но ограничение движения автомобилей будут вводить постепенно. Вопрос о полном закрытии движения вокруг церкви обещают дополнительно обсудить с жителями и согласовать уже измененный вариант с Национальным управлением культурного наследия.