Перемены надвигаются быстрее, чем думали: жителей Латвии ждет переход на цифровой евро, который изменит многое
Платежная система Европы стоит на пороге крупнейших за последние десятилетия перемен. Как сообщает Euronews, в центре событий - цифровой евро и усилившееся стремление освободиться от зависимости от американских платежных гигантов.
Цифровой евро - это электронные наличные, обеспеченные Европейским центральным банком и призванные дополнять банкноты и услуги коммерческих банков.
Согласно предложению Европейской комиссии пользователи получат цифровой кошелек с еще не определенным лимитом расходов, который будет работать как для онлайн-, так и для офлайн-платежей, при этом операции должны быть неотслеживаемыми. То есть, цифровой евро должен работать и как бумажные деньги.
Если закон удастся принять до конца 2026 года, цифровой евро может стать доступным для розничных платежей к 2029 году.
По данным ЕЦБ, на Visa и Mastercard, обе компании американские, приходится 61% карточных платежей в зоне евро и почти все трансграничные транзакции.
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его конфронтационный подход как к внешней политике, так и к торговле ускорили дискуссию, и на недавнем заседании Европейского совета лидеры ЕС назначили крайний срок принятия закона - конец 2026 года.
Стремление ЕЦБ запустить цифровой евро отчасти является ответом на рост частных стейблкоинов, которые постепенно отвоевывают себе место на рынке платежей.
США идут в противоположном направлении, продвигая законопроект GENIUS, который должен создать для частных стейблкоинов регуляторную базу, тогда как Китай уже запустил свой цифровой юань в массовом масштабе.
Европа выбирает промежуточный путь: государственная поддержка, жесткое регулирование и стремление не допустить, чтобы суверенные деньги оказались в частных руках.