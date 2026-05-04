Россия объявила "перемирие" на 9 мая, но тут же пригрозила ударами по Киеву
Россия объявила о «перемирии» с Украиной на 8-9 мая, но одновременно пригрозила ударами по Киеву в случае срыва празднования так называемого Дня Победы. Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина вводит режим тишины уже в ночь на 6 мая и будет действовать зеркально.
Министерство обороны России в понедельник объявило об одностороннем перемирии с Украиной с 8 по 9 мая.
«Мы надеемся, что украинская сторона поступит так же», — заявили в Минобороны.
Одновременно министерство пригрозило ракетными ударами по Киеву, если Украина сорвет празднование так называемого Дня Победы.
Минобороны России также сообщило, что в параде 9 мая на Красной площади не будет участвовать ни одна колонна военной техники. В Кремле заявили, что парад пройдет «в сокращенном формате» из-за «угрозы терроризма» со стороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит режим тишины в ночь на 6 мая. «До сих пор не поступило ни одного официального обращения к Украине о порядке прекращения боевых действий, о котором объявляют в российских соцсетях. Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо ценнее, чем "празднование" какой-либо годовщины. Поэтому мы объявляем режим тишины, который начнется в 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За отведенное до этого время реально обеспечить наступление тишины. Начиная с этого момента, мы будем действовать зеркально», — написал Зеленский в соцсетях.
«Настало время российским лидерам сделать реальные шаги к прекращению их войны, если даже Министерство обороны России считает, что без доброй воли Украины невозможно провести парад в Москве», — добавил Зеленский.