Россия объявила "перемирие" на 9 мая, но тут же пригрозила ударами по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит режим тишины в ночь на 6 мая. «До сих пор не поступило ни одного официального обращения к Украине о порядке прекращения боевых действий, о котором объявляют в российских соцсетях. Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо ценнее, чем "празднование" какой-либо годовщины. Поэтому мы объявляем режим тишины, который начнется в 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За отведенное до этого время реально обеспечить наступление тишины. Начиная с этого момента, мы будем действовать зеркально», — написал Зеленский в соцсетях.