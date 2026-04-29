Впервые с начала войны против Украины на параде 9 мая в Москве не будет колонны военной техники
В этом году в параде 9 мая на Красной площади в Москве не будет участвовать колонна военной техники, во вторник сообщило Министерство обороны России.
«В составе пеших колонн в параде примут участие военнослужащие всех видов высших военных учебных заведений и отдельных родов войск», — говорится в сообщении министерства.
Колонна военной техники в этом году в параде участвовать не будет, указало министерство. Причиной названа «текущая оперативная обстановка». Также сокращены продолжительность парада и число приглашенных лиц.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году это будет первый случай, когда в параде 9 мая на Красной площади не примет участие колонна военной техники. При этом авиационная часть парада, судя по сообщению Министерства обороны, все же состоится.
Полномасштабная война России против Украины продолжается уже дольше, чем германо-советская война, и предстоящий парад 9 мая станет первым после преодоления этой символической отметки.
В прошлом году парад 9 мая в Москве наблюдали более двух десятков мировых лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.
В параде участвовали тысячи военнослужащих, была продемонстрирована военная техника, включая новые танки и дроны.