Зеленский: "Украинские беспилотники могут прилететь на парад 9 мая в Москве"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможная угроза украинских дронов уже влияет на главный военный символ России — парад 9 мая в Москве. По его словам, сокращение привычного показа техники показывает, что РФ больше не выглядит такой сильной, как раньше, а ближайшие месяцы должны подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к дипломатии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны могут стать фактором, который повлияет на проведение парада 9 мая в Москве. «Украинские беспилотники могут прилететь на парад 9 мая», — сказал Зеленский.
На этом фоне Россия, по данным западных СМИ, впервые почти за два десятилетия планирует провести парад Победы без полноценного показа военной техники — танков, ракетных систем и другой тяжелой техники. Российское Минобороны объясняет сокращение программы «текущей оперативной обстановкой», а западные наблюдатели связывают это с угрозой украинских дальних ударов.
По словам Зеленского, сам факт того, что Москва вынуждена менять формат одного из своих главных пропагандистских мероприятий, является показательным сигналом.
«Это хороший сигнал, что Россия уже не выглядит такой сильной, как раньше», — заявил президент Украины.
Парад 9 мая на Красной площади многие годы был для Кремля не только памятной церемонией, но и демонстрацией военной мощи. На нем традиционно показывали танки, ракетные комплексы и другую технику, а сама картинка использовалась как часть внутренней и внешней политической символики. Поэтому отказ от полноценного военного показа выглядит особенно заметно на фоне продолжающейся войны против Украины.
По данным Associated Press, в этом году парад должен пройти без военной техники впервые почти за 20 лет. При этом военные подразделения, как ожидается, в церемонии все же примут участие.
The Guardian также отмечает, что решение сократить формат парада связано с опасениями ударов украинских беспилотников. Украина в последние месяцы все чаще наносит удары по объектам в глубине российской территории, включая нефтеперерабатывающие заводы и логистическую инфраструктуру.
Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что ближайшие месяцы могут стать важными для дальнейшего хода войны.
«Этим летом Путин будет решать, что делать дальше — расширять войну или идти дипломатическим путем. Мы должны подтолкнуть его к дипломатии», — сказал президент Украины.
Киев настаивает, что давление на Россию должно продолжаться — как на фронте, так и через дальние удары по объектам, которые, по версии Украины, обеспечивают российскую военную машину. В украинской логике именно такие действия должны лишить Москву ощущения безнаказанности и заставить Кремль перейти к реальным переговорам, а не к имитации дипломатии.