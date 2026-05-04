Иллюстративное фото.
Полезные советы
Сегодня 13:01
Жителей Латвии предупредили о неожиданных расходах, которые их могут ждать в зарубежной поездке
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) призывает потребителей внимательно оценивать условия услуг аренды автомобилей в зарубежных поездках и принимать обоснованные решения.
Аренда автомобиля — удобное решение в ситуациях, когда необходим транспорт, однако недостаточное внимание к условиям договора или деталям услуги может привести к непредвиденным расходам и спорным ситуациям.
PTAC призывает потребителей обратить особое внимание на следующие аспекты:
- Проверяйте поставщика услуги. Перед бронированием рекомендуется ознакомиться с репутацией компании и отзывами других клиентов.
- Ознакомьтесь с условиями договора. Перед подписанием внимательно прочитайте все положения и убедитесь, что понимаете условия оплаты, ответственность, обязанности, страхование и его исключения, а также возможные штрафы.
- Оцените дополнительные расходы. В стоимость аренды не всегда включены все услуги — важно уточнить ограничения по пробегу, стоимость дополнительного оборудования и размер залога.
- Фиксируйте состояние транспортного средства. До и после аренды тщательно осмотрите автомобиль и задокументируйте все повреждения, чтобы избежать необоснованных платежей.
- Водите ответственно и соблюдайте правила. Пользуйтесь арендованным автомобилем так же, как своим: не нарушайте правила дорожного движения, поддерживайте чистоту и возвращайте машину в том же состоянии, в каком получили.
- Если выезжаете за границу — уведомите прокатную компанию, так как для отдельных категорий автомобилей может действовать запрет на выезд в определенные страны. Обратите внимание на возможные дополнительные платежи, например дорожные сборы и другие расходы.
Помните: если в период действия договора у автомобиля возникли технические неисправности или вы попали в дорожно-транспортное происшествие, необходимо немедленно связаться с соответствующей компанией по аренде.
Как ранее писал Otkrito.lv, PTAC предупредил, что потребителей кредитов ждут дополнительные расходы.