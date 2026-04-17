PTAC предупредил, что потребителей кредитов ждут дополнительные расходы
Центр по защите прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) указывает, что редакция поправок к нормативным актам в рамках намеченной реформы надзора за небанковским кредитованием не только не достигает обещанной административной экономии, но фактически создает финансовые потери для государственного бюджета, одновременно увеличивая доходы Банка Латвии и существенно увеличивая расходы для участников отрасли.
Как полагает PTAC, вопреки первоначально заявленному, что реформа повысит эффективность и снизит административную нагрузку, предложенная модель финансирования предусматривает перераспределение государственных средств, а не экономию.
Согласно предложенной в поправках к регулированию модели надзорной платы, при применении фактической статистики 2025 года доходы Банка Латвии достигли бы 1,58 млн евро в год. Это означает, что реформа по своей сути предусматривает направление примерно полутора миллионов евро из государственного бюджета в пользу другого учреждения, при этом не предлагая соразмерного обоснования такого перераспределения доходов.
"Планируемые изменения устанавливают фиксированную надзорную плату в размере 5000 евро в год плюс переменную надзорную плату до 0,033% от среднего объема кредитного портфеля компании за квартал, в результате чего Банку Латвии дополнительно создаются как минимум 1,23 млн евро в год, которые напрямую не связаны с обеспечением надзорной функции", - указывает PTAC.
"Фактически это означает, что новая модель создает институциональный источник доходов, а не финансирование надзора, основанное на затратах, что противоречит принципам надлежащего управления".
PTAC также подчеркивает, что одновременно новая модель финансирования создаст прямую финансовую нагрузку для участников отрасли: для части обществ расходы вырастут вплоть до 45 000 евро в год, а в отдельных случаях достигнут максимального порога в 100 000 евро в год (по данным 2025 года).
"Такой рост расходов увеличивает риск того, что издержки будут переложены на потребителей, а также негативно повлияет на конкуренцию в отрасли".
