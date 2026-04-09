Покупки в интернете все больше напоминают лотерею.
В Латвии
Сегодня 18:25
PTAC призвал жителей Латвии ничего не покупать в трех интернет-магазинах
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) и Европейский центр информирования потребителей в Латвии призывают жителей быть осторожными и не совершать покупки на интернет-сайтах maijasdargumi.com, martalinde.com и madonastils.com.
Оценив полученные жалобы и информацию, установлено, что на этих сайтах потребителям предлагаются товары, произведенные в Китае, при этом создается вводящее в заблуждение впечатление, что это продукция латвийского происхождения.
Выявленные риски:
- потребители вводятся в заблуждение относительно происхождения, качества и стоимости товаров;
- возврат товаров необходимо осуществлять в Китай;
- сроки доставки могут быть дольше обещанных, а отправления могут доставляться по частям;
- разрешение споров может быть затруднено, так как продавец фактически действует вне Латвии или Европейского союза.
Если покупка уже совершена:
- свяжись с продавцом письменно (по электронной почте), четко указав свое требование — отмену заказа, возврат денег или возврат товара;
- сохраняй все доказательства, связанные с покупкой: подтверждение заказа, платежные документы, переписку, информацию о доставке, наклейки на упаковке, а также скриншоты с сайта;
- если товар не соответствует описанию или была предоставлена вводящая в заблуждение информация, зафиксируй несоответствия (фото или видео);
- оцени возможность обращения в банк для оспаривания платежа (chargeback), если он был выполнен с использованием платежной карты;
- при необходимости обратись в Центр защиты прав потребителей, приложив доказательства и переписку.
Перед покупками в интернете:
- убедись в идентичности продавца — проверь название компании, страну регистрации, адрес и регистрационный номер;
- внимательно ознакомься с условиями доставки и возврата, особенно обращая внимание на местонахождение склада, адрес возврата товара и то, кто оплачивает пересылку;
- сохраняй скриншоты предложения — описание товара, цену, изображения и заявления о происхождении («произведено в Латвии»);
- для расчетов выбирай способы оплаты с защитой покупателя, например платежные карты.
