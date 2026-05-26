В Латвии во вторник потеплеет до +20 градусов
Во вторник температура воздуха в Латвии повысится до +15...+20 градусов, самой теплой погода будет после обеда в Земгале, прогнозируют синоптики.
Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного. В первой половине дня на востоке страны, а во второй половине дня и в других местах Латвии скорость ветра в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду.
В Риге ожидается преимущественно незначительная облачность, вероятность осадков - низкая. При слабом или умеренном северо-западном ветре температура воздуха поднимется до +18 градусов.
В западной и центральной части Европы господствует обширная область высокого давления и жара. Над Россией находится циклон. К Латвии приближается прохладный воздух из Арктики, и в среду скорость северо-западного ветра в порывах местами может превысить 20 метров в секунду.