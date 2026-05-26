В Латвии готовят масштабную медицинскую реформу: больницы поделят на уровни. Что это значит для пациентов?
Роддома могут исчезнуть, хирургов станет меньше, а за сложным лечением придется ехать в Ригу или областные центры. В Латвии готовят крупнейшую реформу больниц за последние годы — и она уже вызывает тревогу в регионах.
К началу следующего года в латвийской системе здравоохранения планируют провести масштабную реформу, разделив все больницы страны на три уровня. Формально власти обещают не закрывать ни одно медучреждение, однако на практике часть небольших больниц может лишиться родильных отделений, сложной хирургии и части специалистов. При этом Министерство здравоохранения утверждает, что речь идет не о сокращении медицины, а о наведении порядка в системе, которая годами страдала от нехватки врачей и раздробленности услуг.
Как будут делить больницы
Согласно проекту реформы, все больницы Латвии разделят на три категории.
К первому уровню отнесут крупнейшие многопрофильные больницы с широким спектром специализированной помощи и круглосуточными приемными отделениями. В эту категорию войдут Восточная клиническая университетская больница Риги, больница Страдиня, Детская клиническая университетская больница, а также региональные больницы Лиепаи, Даугавпилса, Вентспилса, Резекне и Валмиеры.
Во второй уровень попадут региональные больницы среднего масштаба — Елгавы, Екабпилса, Юрмалы, Кулдиги, Цесиса, Мадоны и Огре. Они сохранят базовые профили лечения и родильные отделения.
Третий уровень составят небольшие локальные больницы — Тукумса, Краславы, Балви/Гулбене, Алуксне, Сигулды, Прейли, Лудзы, Лимбажи, Добеле и Бауски. Основной упор там сделают на внутреннюю медицину, наблюдение пациентов и базовую помощь без сложной хирургии.
Министерство здравоохранения: необходимо ликвидировать хаос
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркивает, что в Латвии долгое время сохранялась слишком раздробленная система больниц:
- слишком много больниц пытаются обеспечивать одинаковые услуги;
- во многих местах не хватает врачей и медсестер;
- в отдельных больницах поток пациентов слишком мал, чтобы поддерживать полный профиль услуг на должном уровне качества;
- медиков приходится «разбрасывать» по всей стране;
- финансирования недостаточно для обеспечения всех функций на одинаковом уровне.
Министерство здравоохранения указывает, что даже при дополнительном финансировании во многих местах невозможно обеспечить полноценную круглосуточную доступность специалистов, поскольку врачей попросту не хватает. Причиной называют демографическую ситуацию и опустение регионов. Особенно сильно это влияет на родильные отделения, педиатрию и возможности оказания неотложной помощи в небольших больницах. Поэтому более сложные операции необходимо концентрировать в крупных больницах, а в небольших учреждениях следует сохранять лишь базовый уровень помощи.
Существующая латвийская модель, по мнению министерства, создает хаос для пациентов, которым зачастую непонятно, какая больница какие услуги предоставляет, куда нужно ехать в конкретной ситуации и где доступны необходимые специалисты.
Реформа обещает, что во всех больницах в отделениях неотложной помощи и приемных отделениях в дальнейшем будет обеспечено непрерывное круглосуточное дежурство одного-двух врачей (сейчас врачебные дежурства есть не во всех больницах), уменьшится количество ситуаций, когда пациенты остаются без доступа к врачу, быстрее будут приниматься решения по вопросам лечения, а также улучшится работа неотложной помощи.
Крупным больницам — «крупные» пациенты, маленьким — «маленькие»
Это будет означать, что в дальнейшем не все больницы будут делать все. На практике во многих случаях так происходит уже сейчас, однако это не закреплено «на бумаге». Поэтому многим кажется, что это просто реформа ради реформы, поскольку она не решает главную проблему — нехватку финансирования, врачей и медицинского персонала.
Латвийская ассоциация больниц считает, что реформа фактически лишь перераспределяет дефицит, поскольку общего объема денег в системе больше не становится (одни больницы выиграют, другие проиграют), а спасать одних за счет других невозможно.
В связи с этим в регионах усиливаются опасения, что пациентам придется ездить за помощью дальше, часть больничных отделений может быть закрыта, а функции местных больниц сократятся. Хорошим примером этого в последние годы является судьба родильного отделения больницы Прейли, которое было закрыто, отремонтировано, а затем снова закрыто.
Формально Министерство здравоохранения заявляет, что ни одна больница закрыта не будет. Однако критики реформы указывают: если у больницы отнять финансирование или профили услуг, она может исчезнуть и без официального закрытия. В результате возрастут очереди в крупных больницах, поскольку сложные пациенты будут концентрироваться в университетских больницах Риги или крупных региональных центрах, где мощности больниц не всегда могут оказаться достаточными.
Кроме того, разделение больниц по категориям не создаст новых врачей. Просто многие врачи, как сейчас, больше не будут ездить из одного города в другой, а станут работать всю неделю в одном месте. Маленькие города могут остаться и без своего рода «подушки безопасности», которой считается местная больница. Обеспокоены и медики, поскольку они прогнозируют перегрузку крупных больниц и отсутствие ясных перспектив карьерного роста в регионах.
Что это означает?
Практически для пациентов это может означать следующее.
В небольших больницах:
- больше наблюдения и внутренней терапии;
- меньше сложных операций;
- меньше родильных отделений.
В крупных больницах:
- больше специализированного лечения;
- больший поток пациентов;
- более высокая нагрузка на больницы.
Это также означает, что система здравоохранения Латвии движется к более централизованной модели, поскольку государство фактически говорит, что не может содержать небольшую универсальную больницу в каждом регионе.
Это похоже на модели, существующие, например, в Скандинавии, Дании, Эстонии и частично в Литве. По сути, больничная реформа в Латвии является попыткой адаптировать систему здравоохранения к длительной нехватке денег и медицинских работников, концентрируя наиболее сложное лечение в крупных центрах. Однако главный спор заключается в том, улучшит ли это качество лечения или, наоборот, снизит доступность медицинской помощи в регионах.