Рядом с Латвией обнаружили две страны, в которых рождаемость - одна из самых низких во всем мире
Популярный ресурс Visual Capitalist, опираясь на свежие данные ООН, опубликовал масштабное исследование рождаемости во всем мире. Портал отмечает, что сегодня около 71% населения мира проживает в странах, где коэффициент фертильности ниже уровня замещения (2,1 ребенка на женщину). В Латвии ситуация тоже не блестящая.
Два демографических полюса
Исследование Visual Capitalist основывается на данных ООН из обновленного отчета World Population Prospects 2024. При подсчетах использовались средние прогнозные показатели на 2025 год как по численности населения, так и по уровню рождаемости.
Эти данные выявляют глубокий разрыв между регионами мира, который фактически разделился на два демографических полюса. С одной стороны — Европа, Северная Америка и Восточная Азия, которые неуклонно стареют. Сегодня даже такие гиганты, как Индия (1,94) и США (1,62), уже не обеспечивают даже простого воспроизводства своего населения.
В полной противоположности им находится Африка к югу от Сахары. Именно этот регион станет главным двигателем мирового прироста вплоть до 2100 года. В то время как развитые страны борются с демографическим кризисом, в таких государствах, как Чад или Сомали, рождаемость остается на исторически высоком уровне — около 6 детей на одну женщину.
Беларусь и Литва удивили
Комментируя этот доклад, белорусские СМИ отмечают, что Беларусь входит в топ-20 стран с самой низкой рождаемостью. Низкий уровень фертильности в Беларуси отражает общеевропейский тренд, но в сочетании с другими демографическими факторами это создает серьезные вызовы для будущего государства.
Для сравнения, самые низкие показатели в мире зафиксированы в: Макао (0,69), Гонконге (0,74) и Южной Корее (0,75).
Беларусь в списке с показателем 1,22. Подобный уровень фертильности в Италии (1,21), ОАЭ (1,21), Маврикии (1,21), Литве (1,22), Японии (1,23) и Испании (1,23).
Стоит отметить, что цифры белорусских ученых еще менее оптимистичны. В прошлом году директор Центра человеческого развития и демографии НАН Беларуси Наталья Якубицкая приводила более тревожные сведения: суммарный коэффициент рождаемости по стране составил 1,1, а в Минске опустился до критических 0,6. Если смотреть по этому показателю, то Беларусь будет в топ-10 стран с самой низкой рождаемостью.
Литва, конечно, тоже удивляет. Вроде католическая страна должна подавать пример Латвии своими крепкими семейными традициями и многодетностью, но куда там. Впрочем, в ЛР ситуация не сильно лучше. Коэффициент рождаемости - 1,35 и 32 место в мире с конца. Эстония на 4 места выше Латвии с коэффициентом 1,37.
