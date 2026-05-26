Одних пособий недостаточно: как молодых людей удержать в регионах Латвии
Маленькие города Латвии еще можно спасти — но не разовыми выплатами. Профессор Марцис Аузиньш уверен: молодежь останется в регионах только там, где появятся сообщества, работа, жилье и ощущение будущего.
В Латвии уже есть примеры небольших самоуправлений, которым удалось создать среду, где молодые люди выбирают жить, работать и создавать семьи. Об этом в эфире TV24 заявил председатель Совета ЛУ, профессор Марцис Аузиньш. По его мнению, главная проблема регионов заключается не только в нехватке денег или специалистов, а в отсутствии устойчивого ощущения будущего.
«Возможно, разовые десять тысяч евро — это не вершина мечтаний молодого врача о своей будущей карьере», — отметил профессор.
При этом Аузиньш считает, что ситуация может меняться, если самоуправлению удается одновременно привлечь несколько молодых специалистов и создать вокруг них полноценное сообщество.
По его словам, речь идет не только о работе, но и о качестве жизни — жилье, поддержке окружающих, возможности растить детей и видеть перспективу именно в этом городе. «Мы в Латвии периодически видим небольшие самоуправления, где удается создать свой микроклимат, микрокультуру, где молодые люди нашли работу и где формируется сообщество, которое поддерживает друг друга», — подчеркнул он.
Профессор считает, что такой подход можно применять шире — привлекать не только врачей, но и учителей, а также представителей других профессий, особенно нужных конкретным регионам.
«Если удастся с помощью таких разовых пособий, жилья и других мер создать сообщество, где молодые люди скажут: “Мы видим здесь свое будущее и будущее своих детей”, тогда начинает формироваться и сама среда», — объяснил Аузиньш.
«В физике это можно назвать центрами кристаллизации, вокруг которых постепенно начинает расти весь кристалл. Так же могут расти и сообщества», — сказал профессор.
В качестве успешных примеров он назвал несколько городов, где в последние годы, по его словам, появилась активная и привлекательная среда для молодых людей и семей. «Мне очень нравится то, что происходит в Лигатне. И в Цесисе тоже происходит много интересных вещей», — отметил профессор.