Ушаков: в новом бюджете ЕС денег на все уже не хватит
ЕС входит в эпоху жесткой экономии: денег не хватит ни на Украину, ни на безопасность, ни на старые долги. В Брюсселе уже открыто говорят о сокращениях и "тяжелом" бюджете после 2027 года.
Нужно учитывать, что в следующем многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС) денег на все не хватит, заявил агентству LETA депутат Европейского парламента (ЕП), член Комитета по бюджету Нил Ушаков.
Он отметил, что в настоящее время идет работа над бюджетом ЕС на следующий год. По словам Ушакова, с одной стороны, бюджет, который будет принят, в определенной степени станет сигналом того, что депутаты ЕП хотели бы видеть и в новом многолетнем бюджете. По мнению политика, это возможность пересмотреть или хотя бы начать пересмотр того, что ЕС действительно должен финансировать, что может себе позволить финансировать и что не сможет финансировать в будущем, поскольку в новом многолетнем бюджете Ушаков прогнозирует множество проблем с деньгами.
Он пояснил, что существующий многолетний бюджетный план ЕС по сути меньше нынешнего. Депутат ЕП призвал помнить, что это лишь предложение, и никогда не было так, чтобы предложение утверждали в полном объеме — финансирование всегда дополнительно сокращают. Ушаков добавил, что появляются дополнительные расходы на оборону, безопасность, поддержку Украины и другие нужды, кроме того, необходимо начинать выплачивать кредиты, взятые во время пандемии Covid-19. Депутат ЕП охарактеризовал ситуацию как тяжелую.
Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях — есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, однако не в аспекте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом контексте.
«Речь идет о том, что укрепление границ следует финансировать из общего европейского бюджета. Потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России — это ответственность не только этих стран. Это внешняя граница ЕС, и за нее должны платить все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии», — сказал политик.
Он подчеркнул, что кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, по которому достигнута договоренность и процесс которого продвигается вперед, именно таким и останется. По оценке Ушакова, нет никаких признаков того, что эта программа может провалиться, однако он призвал помнить, что с 2027 года Европе придется выплачивать довольно большие суммы процентов. Он отметил, что сейчас невозможно прогнозировать, будет ли это примерно от одного до 1,5 миллиарда евро, поскольку на это повлияет ряд факторов, в том числе ситуация на финансовых рынках. Депутат ЕП сделал вывод, что это создаст большую нагрузку на следующий многолетний бюджет.
Политик также указал, что вероятность получить этот кредит обратно в полном объеме невелика, поскольку он изначально не предоставлялся с расчетом на стопроцентный возврат. По его мнению, здесь речь идет о безопасности и о будущем Европы как континента в целом. Снова возвращаясь к вопросу бюджета, он отметил, что это один из факторов, как и кредиты, взятые во время пандемии Covid-19, причем уже в следующем году выплаты только по процентам составят примерно 10 миллиардов евро.
«Мы будем платить проценты по старым кредитам, теперь еще и по новому кредиту для Украины, и это станет огромной нагрузкой. Хочу отметить, что ситуация на финансовых рынках не становится более стабильной и благоприятной, поэтому нам нужно начинать говорить об экономии и пересмотре расходов», — заявил Ушаков.