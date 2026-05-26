Ушаков: в новом бюджете ЕС денег на все уже не хватит

Он подчеркнул, что кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, по которому достигнута договоренность и процесс которого продвигается вперед, именно таким и останется. По оценке Ушакова, нет никаких признаков того, что эта программа может провалиться, однако он призвал помнить, что с 2027 года Европе придется выплачивать довольно большие суммы процентов. Он отметил, что сейчас невозможно прогнозировать, будет ли это примерно от одного до 1,5 миллиарда евро, поскольку на это повлияет ряд факторов, в том числе ситуация на финансовых рынках. Депутат ЕП сделал вывод, что это создаст большую нагрузку на следующий многолетний бюджет.