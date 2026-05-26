У сборной Латвии по хоккею сегодня решающий матч за выход в плей-офф чемпионата мира
Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в последнем матче группового этапа чемпионата мира встретится с Венгрией. Нашей команде достаточно одного очка, чтобы обеспечить себе место в четвертьфинале.
Матч на арене Swiss Life в Цюрихе начнется в 13.20 по латвийскому времени, прямую трансляцию покажет канал LTV7.
У Латвии есть возможность все решить самостоятельно. Любая победа выведет сборную в четвертьфинал. Победа в основное время даст 12 очков, а победа за пределами основного времени — 11. У Германии уже не может быть больше десяти очков, а США могут набрать максимум 11 (при равенстве очков Латвия будет выше США благодаря победе в личной встрече).
При определенных сценариях победа Латвии в сегодняшнем матче может принести ей даже третье место в группе. В таком случае нужно надеяться на поражение Австрии в матче против США. Третье место в группе означает высокую вероятность встречи с Норвегией в четвертьфинале.
В группе А в 17.20 сыграют США и Австрия, а в 21.20 борьбу за первое место в группе проведут Финляндия и Швейцария. В группе B во Фрибуре сегодня в это же время состоятся матч Норвегии и Дании, поединок Швеции и Словакии за место в четвертьфинале, а также встреча Чехии и Канады.
В группе А после шести матчей у Швейцарии и Финляндии по 18 очков, Германия в семи встречах набрала десять очков, а у Австрии и Латвии по девять очков после шести матчей. США набрали восемь очков, Венгрия — три, а Великобритания остается без очков и покинет высший дивизион.
В группе B после шести матчей у Канады 17 очков, а у Норвегии и Чехии — по 13, и эти сборные уже обеспечили себе место в четвертьфинале. Далее с 11 и девятью очками идут Словакия и Швеция, шесть очков набрала Словения, пять — Дания, а одно — Италия.