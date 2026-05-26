"Власть ударила в голову": Яунупс объяснил истинную причину падения правительства Силини
Член правления партии Latvijas attīstībai Эдгар Яунупс считает, что недавнее падение правительства нельзя объяснить каким-то одним конфликтом. В эфире TV24 он заявил, что главной причиной кризиса стали действия премьер-министра Эвики Силини.
По словам Яунупса, публично уже не раз задавался вопрос о том, почему правительство в итоге оказалось в кризисе. Однако, по его мнению, версия о сознательном решении «Нового Единства» разрушить собственное правительство не выдерживает критики.
«Будем честны — “Новое Единство” не стало бы осознанно валить свое правительство. Политически это для них невыгодно перед следующими выборами, особенно на фоне падения рейтингов», — заявил он.
Яунупс убежден, что причиной падения кабинета министров стало поведение самой Силини. «Правительство рухнуло только потому, что лидер “Нового Единства”, премьер-министр Эвика Силиня, в каком-то смысле… есть такое народное выражение — власть ударила в голову», — сказал политик.
Во время дискуссии ведущий предположил, что премьер могла «запутаться в собственной политической игре», однако Яунупс ответил еще жестче:
«Нет, скорее власть ударила в голову. Появилось ощущение начальницы. Она считала, что может действовать именно так».
«Наверняка рядом были помощники, которые говорили: покажи решительность, покажи, что у тебя есть характер», — отметил он. При этом Яунупс подчеркнул, что решительность сама по себе важна для политика, однако она должна сочетаться с продуманными действиями. «Решительность — это важно. Но она должна идти в комплекте с головой», — заявил он.
«Вся эта борьба — кто первым отпустит спусковой крючок, кто первым отступит — выглядит несерьезно. Так нельзя управлять государством», — считает Эдгар Яунупс.