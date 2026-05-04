Сегодня 11:16
Дополнена:Сегодня 12:03
Ранним утром в Риге троллейбус врезался в столб
В понедельник рано утром на улице Прушу в Риге троллейбус врезался в столб. По данным полиции, в аварии никто не пострадал, движение на месте происшествия уже восстановлено.
В Государственной полиции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 6:20 утра. В аварии был задействован троллейбус. По имеющейся у полиции информации, в результате происшествия никто не пострадал. Движение на месте аварии уже восстановлено.
Представитель муниципального предприятия Rīgas satiksme, руководитель отдела общественных отношений Байба Барташевича-Фелдмане сообщила агентству LETA, что причины происшествия и технические повреждения троллейбуса еще предстоит установить.
По предварительной версии, у водительницы троллейбуса могло внезапно ухудшиться самочувствие. На место был вызван экипаж Службы неотложной медицинской помощи.