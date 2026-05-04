Возложение цветов к памятнику Свободы (04.05.2026)
Сегодня 12:04
ФОТО: у памятника Свободы создали "Цветочную Латвию" и возложили цветы в честь 4 мая
В Риге у памятника Свободы прошли праздничные мероприятия к 36-й годовщине восстановления независимости Латвии: жители участвовали в создании объекта «Цветочная Латвия», принося весенние цветы, а затем у монумента состоялась торжественная церемония возложения цветов с участием высших должностных лиц государства.
С 10:00 на площади Бривибас у памятника Свободы можно увидеть объект «Цветочная Латвия». Его создают из весенних цветов в форме контура Латвии. К участию приглашают всех желающих: жители могут принести цветы и стать частью общего праздничного оформления.
В 10:30 у памятника Свободы прошла торжественная церемония возложения цветов в честь восстановления независимости Латвии. В ней участвовали премьер-министр Эвика Силиня и высшие должностные лица государства.
4 мая в Латвии отмечают День восстановления независимости Латвийской Республики. В этот день вспоминают решение Верховного Совета Латвийской ССР от 4 мая 1990 года о восстановлении независимости страны. В 2026 году Латвия отмечает 36-ю годовщину этого события.